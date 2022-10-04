Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 12:07:23, 04.10.2022
Биринши бет
Дағазалар
Кириў
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

В НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

ЧЕРЕЗ «ШКОЛУ ЗДОРОВЬЯ» К АКТИВНОЙ ЖИЗНИ

Для Тазагуль Султановой занятия по утрам физкультурой давно стали нормой.  Ее соседи с интересом наблюдали за ней. Всегда бодрая, полная сил и энергии, хотя и на  заслуженном отдыхе.

Узнав, что  в Ходжейлийской районной многопрофильной больнице открылась «Школа здоровья», Тазагуль апа заинтересовалась ею и пришла узнать, чему учат здесь. На предложение стать волонтером по проекту «Пропаганда здорового образа жизни среди населения. Подготовка волонтеров в Школе здоровья», осуществляемого Каракалпакским отделением   Центра поддержки гражданских инициатив, откликнулась сразу и прошла курс обучения. Сегодня она делится своими знаниями о здоровом образе жизни с другими, что приносит ей самой уверенность в себе.

Проект «Подготовка волонтеров  в Школе здоровье в Ходжейлийском районе», финансируемый Общественным фондом по поддержке  ННО и других институтов гражданского общества при Олий Мажлисе Республики Узбекистан, начал свою работу в октябре 2021 года.  Задачами проекта были подготовить волонтеров из  числа вышедших на пенсию врачей, педагогов и других представителей интеллигенции. Главная цель проекта — привить полезные привычки населению через людей, которые могут не только доступно донести информацию о здоровом образе жизни, но и своим примером — занятиями физкультурой, правильным питанием, соблюдением норм личной гигиены — показать это окружающим.

Партнером проекта выступило Ходжейлийское районное медицинское объединение. Школу здоровья открыли в здании подведомственной ему Семейной поликлиники №3. Из 26 махаллей района были отобраны 156 волонтеров, а именно по 2 патронажные медсестры  и 4 волонтера из каждой махалли. Для реализации проекта было закуплено оборудование, различный спор­тивный инвентарь для занятий физкультурой, бытовая техника для оснащения кухни, оргтехника и другое, разработано учебное пособие. Четыре тренера  обучали волонтеров по темам  «Повышение физической активности», «Правильное питание», «Профилактика вредных привычек» и «Соблюдение личной  гигиены».

В течение трех месяцев  волонтеры знакомились с рецептами и приготовлением здоровой пищи, приобщались к занятиям по лечебной физкультуре, узнавали больше о себе и своем организме.  Участники проекта говорят, что за это время смогли физкультурные занятия и правильное питание превратить в каждодневные привычки. Результаты налицо: у одних снижение веса и как следствие  нормализация кровяного давления, у других — прошла изжога, третьим занятия помогли избавиться о болях в ногах и спине.  Как признавались волонтеры за обсуждением на «круглом столе» здесь же, в Ходжейлийском районе, с участием представителей районного хакимията и медицинского объединения, занятия в «Школе здоровья» помогли  избавиться от частого недомогания и вести активный образ жизни, появились новые планы. Не только пенсионеры, но и патронажные медсестры, задействованные в проекте, помогают полезными советами гражданам.

— Волонтеры, еще обучаясь в «школе здоровья», стали делиться своими знаниями и опытом с соседями, привлекая  их к занятиям по физической культуре, прогулкам, правильному питанию, а главное стараться быть всегда позитивной по жизни, — рассказывает руководитель проекта, председатель Каракалпакского отделения Центра поддержки гражданских инициатив Гульсара Жоллыбекова.  — Одна из активнейших участниц проекта, Т.Султанова,  сегодня передает свои знания соседям, которые, глядя на нее, присоединились к  утренним занятиям физкультурой  в городском парке. Уже с первых дней занятий почувствовали себя бодрыми. И каждый день каждый из них рассказывает об улучшающемся самочувствии, которое они связывают с занятиями физкультурой.

В   рамках проекта также   были проведены различные  акции. В ССГ «Навруз» и в райцентре Ходжейли прошли «Ярмарки правильного питания», собравшие активных людей  разных возрастов. В ССГ «Кулаб»   была проведена  акция «Уроки здоровья». Представители вышеуказанного Центра  этими акциями  содействовали привлечению населения к здоровому образу жизни.

И.ПЕТРУШИНА

 

3 мәрте оқылды
Излеў


Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар
Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF