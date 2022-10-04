"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

В НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

ЧЕРЕЗ «ШКОЛУ ЗДОРОВЬЯ» К АКТИВНОЙ ЖИЗНИ

Для Тазагуль Султановой занятия по утрам физкультурой давно стали нормой. Ее соседи с интересом наблюдали за ней. Всегда бодрая, полная сил и энергии, хотя и на заслуженном отдыхе.

Узнав, что в Ходжейлийской районной многопрофильной больнице открылась «Школа здоровья», Тазагуль апа заинтересовалась ею и пришла узнать, чему учат здесь. На предложение стать волонтером по проекту «Пропаганда здорового образа жизни среди населения. Подготовка волонтеров в Школе здоровья», осуществляемого Каракалпакским отделением Центра поддержки гражданских инициатив, откликнулась сразу и прошла курс обучения. Сегодня она делится своими знаниями о здоровом образе жизни с другими, что приносит ей самой уверенность в себе.

Проект «Подготовка волонтеров в Школе здоровье в Ходжейлийском районе», финансируемый Общественным фондом по поддержке ННО и других институтов гражданского общества при Олий Мажлисе Республики Узбекистан, начал свою работу в октябре 2021 года. Задачами проекта были подготовить волонтеров из числа вышедших на пенсию врачей, педагогов и других представителей интеллигенции. Главная цель проекта — привить полезные привычки населению через людей, которые могут не только доступно донести информацию о здоровом образе жизни, но и своим примером — занятиями физкультурой, правильным питанием, соблюдением норм личной гигиены — показать это окружающим.

Партнером проекта выступило Ходжейлийское районное медицинское объединение. Школу здоровья открыли в здании подведомственной ему Семейной поликлиники №3. Из 26 махаллей района были отобраны 156 волонтеров, а именно по 2 патронажные медсестры и 4 волонтера из каждой махалли. Для реализации проекта было закуплено оборудование, различный спор­тивный инвентарь для занятий физкультурой, бытовая техника для оснащения кухни, оргтехника и другое, разработано учебное пособие. Четыре тренера обучали волонтеров по темам «Повышение физической активности», «Правильное питание», «Профилактика вредных привычек» и «Соблюдение личной гигиены».

В течение трех месяцев волонтеры знакомились с рецептами и приготовлением здоровой пищи, приобщались к занятиям по лечебной физкультуре, узнавали больше о себе и своем организме. Участники проекта говорят, что за это время смогли физкультурные занятия и правильное питание превратить в каждодневные привычки. Результаты налицо: у одних снижение веса и как следствие нормализация кровяного давления, у других — прошла изжога, третьим занятия помогли избавиться о болях в ногах и спине. Как признавались волонтеры за обсуждением на «круглом столе» здесь же, в Ходжейлийском районе, с участием представителей районного хакимията и медицинского объединения, занятия в «Школе здоровья» помогли избавиться от частого недомогания и вести активный образ жизни, появились новые планы. Не только пенсионеры, но и патронажные медсестры, задействованные в проекте, помогают полезными советами гражданам.

— Волонтеры, еще обучаясь в «школе здоровья», стали делиться своими знаниями и опытом с соседями, привлекая их к занятиям по физической культуре, прогулкам, правильному питанию, а главное стараться быть всегда позитивной по жизни, — рассказывает руководитель проекта, председатель Каракалпакского отделения Центра поддержки гражданских инициатив Гульсара Жоллыбекова. — Одна из активнейших участниц проекта, Т.Султанова, сегодня передает свои знания соседям, которые, глядя на нее, присоединились к утренним занятиям физкультурой в городском парке. Уже с первых дней занятий почувствовали себя бодрыми. И каждый день каждый из них рассказывает об улучшающемся самочувствии, которое они связывают с занятиями физкультурой.

В рамках проекта также были проведены различные акции. В ССГ «Навруз» и в райцентре Ходжейли прошли «Ярмарки правильного питания», собравшие активных людей разных возрастов. В ССГ «Кулаб» была проведена акция «Уроки здоровья». Представители вышеуказанного Центра этими акциями содействовали привлечению населения к здоровому образу жизни.

И.ПЕТРУШИНА