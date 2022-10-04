"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

1 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ УЧИТЕЛЕЙ И НАСТАВНИКОВ

ПЛОДЫ ТРУДА УЧИТЕЛЯ — В УСПЕХАХ УЧЕНИКОВ

В Творческой школе имени Ибрагима Юсупова в Нукусе обучается талантливая молодежь.

В школе созданы все условия для получения учениками глубоких знаний. В частности, налажена деятельность кружков юных переводчиков, веб-дизайна, компьютерной графики, изобразительного и цифрового искусства, создания и обработки аудиовизуальных произведений, актерского мастерства. Учащиеся творческой школы участвуют в множестве конкурсов, занимают призовые места.

Учащиеся школы Гулжамал Успанова стала победительницей 2-го конкурса стипендий Фонда «Эл-юрт умиди», сможет изучать обществознание в Аризонском университете, Ажинияз Атаниязов получил направление для обучения в Массачусетском университете. В прошлом учебном году школу окончили 24 учащихся, 23 из них поступили в зарубежные и местные вузы. Все это результат работы педагогов.

Зарипа Танирбергенова — учитель химии. После окончания Каракалпакского государственного университета имени Бердаха начала трудовую деятельность в общеобразовательной школе №32 города Нукуса, затем работала учителем химии в академическом лицее при Нукусском государственном педагогическом институте. С 2017 года обучает молодежь в Творческой школе имени Ибрагима Юсупова.

Ее ученики занимают призовые места на городских и республиканских этапах предметной олимпиады. Научные статьи опытного педагога опубликованы в журналах «Мактабда кимё» и «Science». Учащиеся широко пользуются ее книгой «Задачи на растворы и методы их решения».

— Слова главы нашего государства «Каждый из нас всю жизнь с благодарностью помнит о том, что во всех его достижениях есть бесценный вклад дорогих учителей и наставников», вселяют гордость в представителей сферы, — говорит опытный педагог Зарипа Танирбергенова. — Чтобы наши дети смогли найти достойное место в жизни, от нас, учителей, требуется большая самоотдача, ответственность, верность делу воспитания подрастающего поколения.

Д.АБИБУЛЛАЕВ,

корр.УзА.