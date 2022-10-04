"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

ДИАЛОГ С НАРОДОМ

ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ В ЧИМБАЕ

Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан А.Орынбаев провел в Чимбайском районе выездной прием для жителей Чимбайского, Тахтакупырского, Караузякского, Бозатау- ского, Кегейлийского и Нукусского районов.

В мероприятии также принял участие заместитель советника Президента Республики Узбекистан У.Мухаммадиев.

Основная масса проблем, затронутых гражданами, касались сфер медицины, занятости, образования, предпринимательства, обеспечения природным газом, электроэнергией и питьевой водой.

Из поступивших 456 обращений на месте положительно решено 242. Те обращения, решение которых требует определенного времени, переданы на исполнение соответствующих руководителей и взяты руководителем республики на личный контроль.

В частности, приняты решения о выделении жителю Тахтакупырского района Бауржану Кыдырбаеву материальной помощи в размере 15 миллионов сумов, об оплате контрактного обучения сыну заявительницы Светланы Мадреймовой. С учетом того, что жительница Бозатау- ского района Гульсара Исметова отнесена к категории малообеспеченных лиц, кадастровые документы на её жилой дом будут оформлены безвозмездно.

Также в положительном ключе решены обращения по благоустройству улиц на территории МСГ «Абат» Чимбайского района, ССГ «Есим-узяк» Караузякского района. Выделено 4-комнатное социальное жилье жительнице ССГ «Актуба» Кегейлийского района, многодетной матери Ферузе Турганбаевой...

Положительные результаты выездных приемов еще раз демонстрируют успешную реализацию принципа «Во имя достоинства и интересов человека».

ККИА