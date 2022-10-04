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О ТРИДЦАТЬ ШЕСТОЙ СЕССИИ ЖОКАРГЫ КЕНЕСА РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН

3 октября этого года состоялась тридцать шестая сессия Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан.

В работе сессии приняли участие члены Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан и правительства Республики Каракалпакстан, руководители секторов, представители средств массовой информации.

Сессию вступительным словом открыл и вел Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан А.Орынбаев.

Депутаты избрали Секретариат и утвердили повестку дня сессии.

По первому вопросу повестки дня — О выполнении показателей, предусмотренных по созданию новых рабочих мест и обеспечению занятости населения Республики Каракалпакстан — с докладом выступил первый заместитель Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан — министр экономического развития и сокращения бедности Н.Ерлепесов.

Докладчик подробно остановился на мерах по созданию постоянных, сезонных и временных рабочих мест и подчеркнул необходимость совместных усилий министерств, ведомств, предприятий, учреждений, а также, хакимиятов на местах.

По данному вопросу повестки также выступил министр занятости и трудовых отношений Республики Каракалпакстан Ю.Алимов.

По рассмотренному вопросу принято соответствующее постановление.

На сессии было отмечено, что за короткий период времени Президентом Республики Узбекистан приняты два указа и 14 постановлений, направленных на дальнейшее социально-экономическое развитие Республики Каракалпакстан.

Они стали правовой и организационной основой для масштабной работы по повышению уровня жизни населения республики, надежной защите семей, нуждающихся в социальной поддержке, особенно молодежи и женщин, широкому развитию сферы предпринимательства.

Согласно второму вопросу повестки дня сессии, с информациями о ходе реализации вышеуказанных мер выступили руководители четырех секторов.

Депутаты, отметив определенную работу в данном направлении со стороны глав секторов, в том числе, путем выездов на места, приняли постановление.

Далее сессия рассмотрела вопрос об изменениях в составах отдельных комитетов Жокаргы Кенеса и приняла соответствующее постановление.

Затем депутаты утвердили постановления Президиума Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, принятые в период между сессиями, приняв соответствующее решение.

На этом тридцать шестая сессия Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан завершила свою работу.

Пресс-служба Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан