"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

АГРАРНАЯ СФЕРА

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ СЕМИНАР В ЖИВОТНОВОДЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ

На днях в животноводческом комплексе, расположенном в сельском сходе граждан «Казахдарья» Муйнакского района, состоялся показательный семинар, в котором приняли участие Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан А.Орынбаев и Председатель Совета Министров К.Сариев.

Участники семинара — специалисты сельского хозяйства, в том числе животноводческой сферы, представители фермерских и дехканских хозяйств, студенты высших учебных заведений поближе ознакомились с методами трудовых достижений в сельском хозяйстве отдаленных населенных пунктов со сложными условиями, каким является Казахдарья.

Гости осмотрели различные аспекты работы, включая ход акклиматизации племенного скота к местным условиям, получение с него качественного плода, производство мяса и молока, заготовка высокопродуктивных кормов. Также вниманию участников семинара был представлен ряд образцов передового опыта, будь то внедрение системы капельного орошения, засадка засоленных площадей декоративными деревьями, современные технологии в эксплуатации ирригационных сетей.

Здесь также была развернута выставка сельскохозяйственной продукции.

Работа семинара завершилась концертной программой мастеров искусств и молодых эстрадных исполнителей.

Пресс-служба Жокаргы Кенеса

Республики Каракалпакстан