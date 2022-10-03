"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА" СПОРТ ЮНЫЕ ЧЕМПИОНЫ АЗИИ ИЗ КАРАУЗЯКА 22-25 сентября этого года в Алмалыке состоялся чемпионат Азии среди юношей и девушек по спортивному виду «Усманов комбат системс». На чемпионате, ставшем представительным, в составе сборной Узбекистана успешно выступили и юные воспитанники Караузякской районной детской и юношеской спортивной школы. В частности, уверенно одолев своих соперников, Алпамыс Уалиев, Азизбек Кошмуратов и Наргиза Рустемова завоевали титул чемпионов континента. Еще один представитель нашей республики — Салимжан Бекбосынов потерпел неудачу лишь в финале, тем самым получив серебряную медаль. Спортсменов к турниру подготовил тренер Алпамыс Сейтжанов. А.Оразов, корреспондент ККИА. Сәне: 03.10.2022 11:01:02 5 мәрте оқылды