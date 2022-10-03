ЮНЫЕ ЧЕМПИОНЫ АЗИИ ИЗ КАРАУЗЯКА
22-25 сентября этого года в Алмалыке состоялся чемпионат Азии среди юношей и девушек по спортивному виду «Усманов комбат системс».
На чемпионате, ставшем представительным, в составе сборной Узбекистана успешно выступили и юные воспитанники Караузякской районной детской и юношеской спортивной школы.
В частности, уверенно одолев своих соперников, Алпамыс Уалиев, Азизбек Кошмуратов и Наргиза Рустемова завоевали титул чемпионов континента. Еще один представитель нашей республики — Салимжан Бекбосынов потерпел неудачу лишь в финале, тем самым получив серебряную медаль.
Спортсменов к турниру подготовил тренер Алпамыс Сейтжанов.
А.Оразов,
корреспондент ККИА.