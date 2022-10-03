Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 11:44:54, 03.10.2022
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"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

СПОРТ

ЮНЫЕ ЧЕМПИОНЫ АЗИИ ИЗ КАРАУЗЯКА

22-25 сентября этого года в Алмалыке состоялся чемпионат Азии среди юношей и девушек по спортивному виду «Усманов комбат системс».

На чемпионате, ставшем представительным, в составе сборной Узбекистана успешно выступили и юные воспитанники Караузякской районной детской и юношеской спортивной школы.

В частности, уверенно одолев своих соперников, Алпамыс Уалиев, Азизбек Кошмуратов и Наргиза Рустемова завоевали титул чемпионов континента. Еще один представитель нашей республики — Салимжан Бекбосынов потерпел неудачу лишь в финале, тем самым получив серебряную медаль.

Спортсменов к турниру подготовил тренер Алпамыс Сейтжанов.

А.Оразов,

корреспондент ККИА.

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Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
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