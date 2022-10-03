"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

СЕМИНАРЫ

ПОВЫШАЯ МЕДИЦИНСКУЮ КУЛЬТУРУ НАСЕЛЕНИЯ

Важность предупреждения неинфекционных заболеваний и их тяжких последствий, проведения соответствующих профилактических мероприятий трудно переоценить.

Принятие постановления Президента Республики Узбекистан «О дальнейшем усилении охраны здоровья населения в Республике Каракалпакстан в 2022-2024 годах» от 7 июля текущего года поставило перед специалистами сферы ряд актуальных задач.

Организованный недавно в Нукусе семинар на тему «Основы здорового образа жизни и профилактика неинфекционных заболеваний» был посвящен ходу исполнения вышеуказанных задач.

Мероприятие вела директор Узбекистанского центра поддержки здорового образа жизни и физической активности населения Н.Алиханова. В семинаре приняли участие специалисты семейных поликлиник Нукусского городского медицинского объединения, медицин­ских объединений Амударьинского, Нукусского и Ходжейлийского района. Выступавшие на нем подчеркивали исключительную важность правильного и здорового питания и, соответственно, предотвращения набора лишнего веса.

— Неправильное питание приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям, сахарному диабету, — говорит руководитель Нукусского городского отделения вышеназванного Центра Т.Рахметова. — Главным заслоном на пути развития этих недугов являются нормальный режим питания и физическая активность.

ККИА