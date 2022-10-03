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Экология

ПАРТНЕРСКИЙ ПРОЕКТ В ПРИАРАЛЬЕ

В Международном инновационном центре Приаралья при Президенте Республики Узбекистан прошел консультативный семинар по реализации проекта «Развитие устойчивых систем сельскохозяйственного производства в малоосвоенных районах Каракалпакстана» с участием ученых и специалистов Международного цент­ра биоземледелия в условиях засоленных почв (ICBA, ОАЭ).

В семинаре приняли участие представители Жокаргы Кенеса, Совета Министров Республики Каракалпакстан, профильных министерств и комитетов, представители высших учебных заведений и отраслевых организаций.

Как отмечается, данный проект, финансируемый Фондом развития Абу-Даби, стоимостью 5,1 миллиона долларов США будет реализован в 2023-2025 годах в сотрудничестве с Международным центром биоземледелия в условиях засоленных почв (ICBA, ОАЭ), Минис­терством инновационного развития, Советом Минис­тров Республики Каракалпакстан и другими заинтересованными организациями.

В рамках проекта будут проводиться широкомасштабные мероприятия по смягчению и адаптации к последствиям экологического кризиса в Приаралье, усовершенствованию ирригационной и дренажной инфраструктуры, внедрению современных, климатоустойчивых методов земледелия, разработке рекомендаций для оптимизированного земледелия и их широкому распространению, по наращиванию потенциала фермеров и заинтересованных сторон, а также по развитию агробизнеса.

На мероприятии участникам семинара в форме презентации были представлены проекты и научно-экспериментальные работы Международного инновационного центра Приаралья.

В ходе семинара участники ознакомились с научно-экспериментальными проектами и работами, проводимыми на научно-производственной площадке центра «Саманбай».

После мероприятия гости ознакомились с деятельностью Каракалпакского научно-исследовательского института земледелия в Чимбайском районе.

Д.Абибуллаев,

УзА.