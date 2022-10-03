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Общество

ЗЕЛЕНАЯ ЭНЕРГЕТИКА: НА ПУТИ К БЛАГОПОЛУЧИЮ

Совместным предприятием ООО «Кунгирот сода заводи» в рамках проекта «Зеленая энергетика» осуществляется работа по строительству и подключению установок для использования возобновляемых источников энергии.

В частности, в этом году на здании центрального аппарата предприятия планируется установить солнечную электростанцию мощностью 100 кВт, ведется ее строительство и монтаж.

В результате установки одной солнечной электростанции мощностью 1 кВт для наружного и аварийного освещения склада аммиака цеха АДКФ в июне текущего года сэкономлено 6 кВт/ч электроэнергии. Также в июле были установлены 40 солнечных панелей мощностью 90 Вт для освещения улиц поселка Елабад с целью создания комфортных условий для жителей в ночное время.

Предприятие предпринимает шаги по рациональному использованию электроэнергии, поэтапному внедрению дешевой, надежной, стабильной и современной энергетики.

Д.Абибуллаев,

УзА.