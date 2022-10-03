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АГРАРНАЯ СФЕРА

СБОР ХЛОПКА: ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЧЕРЕЗ МАТЕРИАЛЬНЫЙ СТИМУЛ

В республике в разгаре хлопкоуборочная кампания. В нее наряду с работниками фермерских хозяйств и соответствующих кластеров активно подключились незанятые граждане из сходов граждан для получения доходов.

И передовые сборщики достойно вознаграждаются. Так, в фермерском хозяйстве «Роза-Бану» сельского схода граждан «Найманкуль» Тахиаташского района между сборщиками хлопка организовано состязание, в котором участвовали 63 человека. Победительницей стала Манзура Бегжанова, которая собрала за день 222 килограмма. Вместе с дневным заработком в размере 333 тысяч сумов ей вручен холодильник. Памятные подарки от организаторов получили все участники соревновования сборщиков.

Деньги за собранный хлопок выплачиваются в ежедневном режиме. Можно смело констатировать, что темпы сбора подстегивает реальное материальное стимулирование людей.

Аналогичные состязания сборщиков разворачиваются и в других фермерских хозяйствах района.

Д.Абибуллаев,

корреспондент ККИА.