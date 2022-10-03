"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

1 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ УЧИТЕЛЕЙ И НАСТАВНИКОВ

ЗАСЛУЖИВАЯ УВАЖЕНИЕ

Кем мы стали, каких целей достигли в жизни, в первую очередь, обязаны нашим учителям и наставникам. Благодаря их мудрым наставлениям и советам мы идем вперед, к своим мечтам.

Наверное, многие из нас в детстве, наблюдая за своим первым учителем, втайне мечтал о профессии педагога. Быть таким же внимательным и заботливым, как он. Ведь именно здесь в школьных стенах начинается формирование личности, ее будущее.

Гулжахан Исмайлова — одна из тех, кто мечтал стать учительницей и осталась верной своей дет­ской мечте. Ей казалось, что нет на свете лучшего и благородного занятия, чем преподавать и открывать детям удивительный мир знаний. А теперь, когда она работает учителем в своей родной школе, убеждена в правильности своего выбора.

Знание — самое ценное в жизни. А делиться этими знаниями с детьми — самое благородное дело.

Учитель начальных классов Г.Исмайлова — уроженка Муйнакского района. Вот уже 27 лет, как она связала свою судьбу со школой. Проводила несколько поколений ребят во взрослую жизнь. Окончив Нукусский государственный педагогический институт имени Ажинияза, она пришла в общеобразовательную школу №2 Муйнакского района, где когда-то училась сама. В своей работе она опирается на советы своих наставников, опытных учителей З.Утегеновой, Р.Ажимуратовой и З.Бекбергеновой, вместе с ними сообща выполняют работу и решают возникающие проблемы.

Гулжахан апа считает, что самая трудная и в то же время самая почетная профессия — это учитель. Он несет ответственность за каждого ученика до окончания школы. И затем всегда интересуется их дальнейшей судьбой. Радуется успехам, переживает, когда им трудно. Бывшие ее ученики делятся своими планами на жизнь и с гордостью сообщают своему первому учителю о своих достижениях.

Сейчас у Г.Исмайловой занимается 4 класс. Значит, скоро еще одно поколение ребят перейдет в средние классы. Для нее, первого учителя — это радостно и в тоже время грустно: ведь за эти четыре года она привыкла к ним, вложила свою душу. Она гордится своими выпускниками, которые становятся победителями различных конкурсов и предметных олимпиад. И вот недавно ее ученик Данияр Комекбаев порадовал учителя своей победой на Республиканском турнире по курашу.

— Какими методами преподавания вы пользуетесь, чтобы сделать увлекательным и содержательным? — спросила я.

— Если вести урок стандартно, то дети начинают отвлекаться, — отвечает она. — Поэтому я применяю такие методы, чтобы в ходе урока был задействован весь класс. Я никогда не разделяю более или менее способных учеников. Напротив, если вижу, что ребенку трудно дается какой-нибудь предмет, никогда не скажу об этом вслух, а постараюсь найти подход к нему, обязательно скажу, что верю в него. На следующий день он или она блестяще отвечают на уроке и получают хорошие отметки. На уроках мы играем в такие интеллектуальные игры, как «Думай, ищи, находи», «Юный математик», «Форма беседы», «Метод цепи» и разные другие. Моя цель — развивать у них самостоятельно мыслить, уметь высказывать свое мнение и делать выводы, которые пригодятся им в будущем.

Г.Исмайлова занимается и творческой деятельностью, пишет стихи, статьи в республиканские газеты «Устаз жолы», «Каракалпакстан жаслары» и в районную газету «Арал балыкшысы». Под ее пером рождаются строки, полные любви к своей Родине — Муйнаку, его природе, сегодняшнему жизни района. Вот уже несколько лет Г.Исмайлова работает воспитателем в «Оздоровительном центре «Ак кеме» в Муйнаке, вносит свой вклад в содержательный досуг ребят, приехавшим из разных районов нашей республики.

За педагогические заслуги Гулжахан апа в 2020 году была награждена нагрудным знаком «Отличник народного образования Республики Каракалпакстан».

Гулжахан апа не только педагог, но и заботливая мать. Она воспитала дочь Айнуру, ныне студентку НГПИ имени Ажинияза, и сына Саламата, который учится в 11 классе. Они тоже стараются найти достойное место в жизни и завоевать уважение как их мама своим трудом.

Х.ХАЛИЛАЕВА