"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ УЧИТЕЛЕЙ И НАСТАВНИКОВ

БЫТЬ НАСТАВНИКОМ — НЕИМОВЕРНОЕ СЧАСТЬЕ

Для учителя начальных классов Нукусской общеобразовательной школы №46 Ольги Григорьевны Пискуновой сентябрь самый любимый месяц года. Она снова рядом со своими учениками, которые за лето заметно подросли и стали чуточку взрослее. Каждый из ребят спешит рассказать о том, как прошли каникулы, признаться, как скучали по своей первой учительнице.

— Это неимоверное счастье — быть наставником! Жить, радуясь успехам мальчишек и девчонок, которые доверяют тебе всецело, — признается Ольга Григорьевна. — Мои коллеги иногда делают замечания, что я слишком восторгаюсь своими ребятами. Без этого, поверьте, никак. Ведь каждый из них — особенный, талантливый, самый лучший. Главное, чтобы дети знали об этом и верили в себя.

В том, что станет педагогом, Ольга знала еще ребенком. Учителем русского языка и литературы была мама, дочь тоже выбрала одну из самых гуманных и мирных профессий в мире. Наградой за нелегкий труд стали достижения бывших учеников, которые став взрослыми и самостоятельными, помнят о наставнике, открывшим им удивительный мир знаний.

К занятиям, считает учитель высшей категории, отличник народного образования Республики Каракалпакстан О.Пискунова, нужно подходить творчески. Так, чтобы в стороне от процесса не остался ни один ученик. Еще важно уметь его слышать, понимать, принимать таким, как он есть. Не сравнивать с другими и не выговаривать, если сделал что-то не так перед всем классом.

— Влюбить в свой предмет невозможно, если ты сам проводишь урок для «галочки», — улыбается Ольга Григорьевна. — Дети это видят сразу, и ответная реакция будет подобной. Урок должен быть похожим на путешествие, приключение, в котором каждый может проявить себя, раскрыть с самой неожиданной стороны.

С наставником полностью согласен ее супруг — Артур Тен, тоже преподаватель русского языка и литературы. Вечерами они обсуждают, как прошел день, делятся впечатлениями и, конечно же, каждый с гордостью отмечает лучших учеников.

В прошлом году Ольга Пискунова стала лауреатом XXI международного пушкинского конкурса, она также является первого международного конкурса для педагогов “Живая классика” 2022 года.

Их сын Александр в прошлом году стал победителем международного конкурса «Москва в сердце каждого». Тогда эссе школьника из Нукуса признали лучшим, организаторы передали ему специальный диплом и памятный подарок.

В июне Ольга Григорьевна была одной из тех, кто сопровождал ребят из Каракалпакстана, принимавших участие во II Международном фестивале детско-юношеского творчества «Шукуфахоипойтахт» прошедшем в столице Таджикистана Душанбе.

— На этом волшебном празднике еще раз убедилась, насколько талантливы наши дети! Юные артисты стали победителями в разных номинациях, — вспоминает О.Пискунова. — Это была одна большая победа, как ребят, так и тех, кто готовил их к выступлениям. А значит, каждый из нас не зря пришел в профессию, ставшую судьбой.

А.Аминова.

На снимке: на занятии с детьми.