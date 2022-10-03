"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ УЧИТЕЛЕЙ И НАСТАВНИКОВ

ЖИЗНЬ, ПОСВЯЩЕННАЯ ДЕТЯМ

Учитель! Какое глубокое значение имеет это слово! Испокон веков люди с уважением относились и относятся к представителям этой профессии. В нашей стране особое внимание уделяется поднятию авторитета учителя, выделяются значительные средства для строительства новых школ, создаются все условия для раскрытия интеллектуальных способностей подрастающего поколения. И профессия педагога становится престижной и почетной профессией. Это обязывает учителей еще серьезнее относиться к своей работе.

В школах Амударьинского района немало опытных талантливых педагогов. Одной из них является Гулаим Сапарбаевна Бегжанова.

Перед ней никогда не стоял вопрос: кем быть? После окончания школы №11 Амударьинского района она без раздумий сдала документы на филологический факультет (узбекский язык и литература) НГПИ имени Ажинияза, успешно проходит вступительные испытания и становится студенткой. А после окончания вуза, несмотря на то, что ей предлагали остаться в институте и заниматься научной работой, возвращается в родную школу и начинает работать учителем. Ведь быть педагогом — это было ее мечтой.

С первых дней работы в школе Г.Бегжанова стремилась постичь все секреты профессии: посещала уроки опытных педагогов, проводила открытые уроки, на которые приглашала своих старших коллег, вела внеклассные мероприятия, занималась самообразованием, читала много книг по педагогике и психологии.

Так постепенно, изо дня в день, из месяца в месяц накапливался опыт и мастерство. Но всегда она помнила уроки и советы своих наставников — учителя начальных классов Жанабая Рахимбаева и преподавателя родного языка Аширбая Кушаева, которые привили ей любовь к родному языку и литературе.

Посещая ее уроки, становишься участником учебного процесса, где царит атмосфера сотрудничества и дружбы, исчезает граница между учителем и учеников. Г.Бегжанова использует интерактивные методы обучения, учит детей мыслить и выражать свою точку зрения по заданной теме. Метод работы Гулаим Сапарбаевны дает свои результаты: ее ученики принимают активное участие в районных и республиканских турах предметных олимпиад и становятся победителями.

Много лет она руководила внутришкольным методобъединением по родному языку и вносила свой вклад в повышение качества преподавания.

Увлеченность работой, любовь к профессии делают уроки Г.Бегжановой яркими и запоминающимися, поэтому занятия этого педагога всегда любили ученики. Сейчас ее ученики Мухаббат Абдукаримова, Мияссар Рахматуллаева, Гавхарой Курбанбаева стали преподавателями родного языка и литературы. Другая ученица — Света Шамуратова — учится на факультете журналистики, а Феруза Шамуратова видит свое будущее в сфере туризма, выбрав соответствующий факультет в КГУ имени Бердаха.

Беседуя с Г.Бегжановой, я спросил о государственных наградах. В ответ она с улыбкой ответила: «Большая награда для меня — это дети». Когда я вижу их горящие глаза, как внимательно они слушают меня, я чувствую себя самым счастливым человеком в мире. Надеюсь, что мне удается посеять зерна любви и добра в души ребят».

Выслушав ее, я подумал, что высокое предназначение учителя именно в том, чтобы посвятить свою жизнь детям. Недаром от многих педагогов можно услышать: «Сердце отдаю детям». Да, у Г.Бегжановой нет государственных наград. Но она преданно и беззаветно служит своему делу — обучать и воспитывать детей. Думаю, что руководство системы народного образования республики оценит по достоинству труд человека, отдающего свою душу и сердце детям.

Г.Бегжанова рано потеряла мужа и воспитание двоих сыновей легло на ее плечи. Сейчас Сиражеддин и Агабек уже взрослые. Агабек учится в Ташкентском государственном техническом университете. Недавно в их семье появилась невестка — красивая и скромная девушка, настоящая помощница и заботливая дочь. Мать рада выбору сына и с любовью приняла невестку.

Несмотря на то, что работа, хозяйственные заботы отнимают много времени, она находит время для чтения и творчества: ее мысли и чувства складываются в рифмованные строки. Стихотворений набралось немало и сейчас к изданию готовится сборник, в который войдут самые лучшие произведения. А еще Г.Бегжановой нравится заниматься цветоводством, выращивать красивые, радующие глаз цветы...

... Нашу беседу прервал школьный звонок. Гулаим Сапарбаевна поспешила на урок, туда, где ее с нетерпением ждут ребята, чтобы снова окунуться в мир поэзии Навои и Бабура.

В лице Г.Бегжановой мне хочется поздравить всех учителей и наставников с профессиональным праздником и пожелать им здоровья, счастья и успехов в воспитании и обучении подрастающего поколения.

С.ГАЙИПНАЗАРОВ,

учитель русского языка и литературы средней школы №11 Амударьинского района.