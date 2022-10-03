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НУКУССКИЙ РАЙОН: ОПРЕДЕЛЕНЫ КОНКРЕТНЫЕ ЗАДАЧИ

С целью ознакомления с ходом созидательной работы и процессом социально-экономических реформ в целом, Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан А.Орынбаев посетил Нукусский район.

Руководитель республики осмотрел состояние строительства новой пристройки к зданию общеобразовательной школы №19 в сельском сходе граждан «Саманбай» и ознакомился с ходом подготовки к осенне-зимнему сезону. Обсудив на месте факт отставания от графика работ, он дал соответствующие поручения ответственным лицам.

А.Орынбаев провел совещание с участием министерств, ведомств, республиканских предприятий и учреждений, представителей районного актива.

На совещании в критическом ключе рассмотрели недостатки в отдельных социальных и экономических отраслях, вопросы совершенствования инфраструктуры.

Председатель Жокаргы Кенеса определил задачи по целому комплексу проблем, касающихся своевременного и качественного выполнения утвержденных государственных программ, нецелевого использования бюджетных средств, выделяемых субсидий, приписок в отчетностях, должностных правонарушениях.

Пресс-служба Жокаргы

Кенеса Республики Каракалпакстан