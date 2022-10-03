НУКУССКИЙ РАЙОН: ОПРЕДЕЛЕНЫ КОНКРЕТНЫЕ ЗАДАЧИ
С целью ознакомления с ходом созидательной работы и процессом социально-экономических реформ в целом, Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан А.Орынбаев посетил Нукусский район.
Руководитель республики осмотрел состояние строительства новой пристройки к зданию общеобразовательной школы №19 в сельском сходе граждан «Саманбай» и ознакомился с ходом подготовки к осенне-зимнему сезону. Обсудив на месте факт отставания от графика работ, он дал соответствующие поручения ответственным лицам.
А.Орынбаев провел совещание с участием министерств, ведомств, республиканских предприятий и учреждений, представителей районного актива.
На совещании в критическом ключе рассмотрели недостатки в отдельных социальных и экономических отраслях, вопросы совершенствования инфраструктуры.
Председатель Жокаргы Кенеса определил задачи по целому комплексу проблем, касающихся своевременного и качественного выполнения утвержденных государственных программ, нецелевого использования бюджетных средств, выделяемых субсидий, приписок в отчетностях, должностных правонарушениях.
Пресс-служба Жокаргы
Кенеса Республики Каракалпакстан