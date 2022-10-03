"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

МЕРОПРИЯТИЯ

ЧЕСТВОВАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ БЛАГОРОДНОЙ ПРОФЕССИИ

30 сентября этого года в Каракалпакском государственном академическом музыкальном театре имени Бердаха состоялось торжественное собрание, посвященное 1 октября — Дню учителей и наставников.

Перед началом мероприятия прозвучали государственные гимны Республики Узбекистан и Республики Каракалпакстан.

Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан А.Орынбаев поздравил присутствующих с профессиональным праздником.

Было отмечено, что на основе Национальной программы по развитию народного образования в 2022-2026 годах осуществляется широкомасштабная работа. Только в нынешнем году за счет средств государственного бюджета построен целый ряд новых школ, полностью отвечающим самым современным требованиям, резко улучшается материально-техническая база учебных заведений. Они дополнительно оснащены набором школьного оборудования, современной компьютерной техникой.

Наш народ с огромным воодушевлением воспринял праздничное поздравление Президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиёева учителям и наставникам нашей страны. Знаком особого уважения к их труду являются слова в послании: «Каждый из нас с благодарностью помнит о том, что во всех его достижениях есть бесценный вклад учителей и наставников».

В ходе собрания группе педагогов торжественно вручены государственные награды и нагрудные знаки Республики Каракалпакстан.

Выступавшие от имени награжденных выразили глубокую признательность главе государства за уделяемое пристальной внимание к представителям сферы образования.

Торжественное мероприятие завершилось концертом мастеров искусств и молодых исполнителей.

В собрании принял участие Председатель Совета Министров Республики Каракалпакстан К.Сариев.

Д.Абибуллаев,

корреспондент ККИА.