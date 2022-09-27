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ЯРМАРКА КРУЖКОВ В ШКОЛЕ «БАРКАМОЛ АВЛОД»

На днях в рамках акции «День открытых дверей», в Республиканской детской школе «Баркамол авлод» была организована ярмарка кружков с участием активистов махаллей, ветеранов и родителей школьников.

В ходе мероприятия силами членов кружков школ «Баркамол авлод» представлены концертные программы, выставки, организованы мастер-классы. Его цель — широкое вовлечение детей в различные кружки с целью содержательного проведения их досуга.

Отмечалось, что в настоящее время во всех вышеупомянутых школах республики действуют около 800 кружков, которые охватывают такие направления, как «Культура и искусство», «Техническое конструирование и моделирование», «Физическая культура и спорт», «Учреждения высшего образования и дошкольная подготовка», «Иностранные языки», «Экология», в которых во внешкольное время активно заняты более 2200 учеников.

В новом учебном году республиканской школой «Баркамол авлод» в специализированной школе-интернате №10 для слепых детей организованы кружки по шахматам, изобразительному искусству и ментальной арифметике, в которые уже приняты свыше 120 учеников.

У гостей живой интерес вызвала также выставка изделий, представленных ассоциацией «Хунарманд».

Подобные мероприятия проходят во всех аналогичных районных школах.

ККИА.

Фото М.Хабибуллаева.