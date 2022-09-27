"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

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ЕГО ВТОРАЯ ЖИЗНЬ

Имя Асана Бегимова занимает достойное место в истории нашего края. О весомом вкладе писателя в развитие каракалпакской литературы и культуры говорит оставшееся после него ценное наследство — его литературные труды.

На днях в Каракалпак­ском государственном музее истории литературы имени Бердаха Управления культурного наследия Республики Каракалпакстан состоялся литературный вечер под названием «А. Бегимов — основоположник жанра романа в каракалпакской литературе», посвященный 115-летию со дня рождения писателя.

В нем приняли участие преподаватели КГУ имени Бердаха, научные сотрудники музея, студенческая молодежь и представители средств массовой информации.

В музее были выставлены рукописи и вещи, принадлежащие А.Бегимову.

Мероприятие вступительным словом открыла и вела директор музея Ш.Пайзуллаева. Затем выступили доктор филологических наук, профессор КГУ П.Нуржанов, кандидат филологических наук, доцент кафедры журналистики КГУ З.Кожыкбаева, родные и близкие А.Бегимова. Они рассказали о жизни и богатом творчестве видного представителя каракалпакской литературы XX века.

А.Бегимов родился в 1907 году на территории нынешнего Муйнакского района. Его родители рано умерли, и он воспитывался в интернате.

С 1927 по 1932 годы он учился в педагогическом институте в Кзыл-Орде (Казахстан), затем с 1932 по 1934 годы под руководством А.Бегимова впервые в Каракалпакии был создан Союз писателей, председателем которого становится он. В 1936-1937 годы учится в партийной школе.

Жизнь А. Бегимова поистине служит образцом подражания для подрастающего поколения, любящего свой край и готового работать, творить во благо своей Родины.

Несколько лет писатель работал директором Государственного театра, руководителем Комитета по радиовещанию, директором полиграфкомбината, руководителем Каракалпакского отделения Узбекского телеграфного агентства, литературным консультантом в Союзе писателей. Он известен не только как писатель, но и как поэт. Его первые стихи были опубликованы еще в 20-е годы минувшего столетия. Он — автор сборников «От успехов к успехам» (1935 г.), «Любите» (1949 г.), «Родная земля» (1955 г.), «Сапура» (1956 г.), «Избранные произведения» (1957 г.), «Обновленный край» (1960 г.).

На сцене театра А.Бегимов поставил спектакли «Свобода от угнетения» (1929 г.), «Это кто?» (1932 г.), «Гарип-ашыr» (1945-1955 гг.).

Стоит отметить, что он первым в каракалпакской литературе написал роман, который назывался «Дочь рыбака», ставший памятным событием в развитии жанра прозы. Это произведение было переведено на русский и узбекский языки. А. Бегимов занимался и переводами. Он переводил произведения русских классиков А.Пушкина, М.Лермонтова, М.Горького, а из украинских поэтов — Т.Шевченко на каракалпакский язык.

Его заслуги были высоко оценены. В 1957 году писателю было присвоено звание «Заслуженный работник культуры Узбекистана», он удостаивался ордена «Знак почета», ряда медалей, Почетной грамоты Верховного Совета Каракалпакстана.

Его имя с годами не меркнет, а труды будут жить вечно. Именно в своих произведениях он проживает вторую жизнь.

Х.Халилаева