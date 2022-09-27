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Общество

ХОД ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В МУЙНАКЕ — НА КОНТРОЛЕ

С целью ознакомления с процессом преобразований и мерами по улучшению условий жизни населения, Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан А.Орынбаев посетил Муйнакский район.

В ходе рабочей поездки руководитель республики побывал в животноводческом комплексе, расположенном на территории сельского схода граждан «Кызыл жар».

Здесь вышеупомянутому комплексу принадлежат обширные площади кукурузы, где наряду с местными сортами для заготовки силоса выращивается и новый высокопродуктивный сорт, завезенный из Турции. Специалисты животноводческой отрасли, съехавшиеся со всех районов республики, ознакомились с ходом заготовки кормов.

На встрече со специалистами сферы Председатель Жокаргы Кенеса подчеркнул важность позитивного примера организации деятельности данного комплекса, находящегося в отдаленной местности и со сложной доступностью к воде, и призвал широко распространить этот опыт на другие хозяйства.

А также А.Орынбаев побывал на производственном предприятии «Муйнак ЛДСП» и швейно-трикотажной фабрике ООО «Муйнак текс», где дал поручения соответствующим руководителям по запуску их полномасштабной деятельности.

С вводом в эксплуатацию фабрики здесь предусмотрено создание 200 новых рабочих мест, однако руководитель республики поставил задачу, за счет увеличения производственной мощности предприятия, довести число рабочих мест до 300.

Затем А.Орынбаев провел совещание, в котором приняли участие руководители республиканских ведомств, предприятий и организаций, актив Муйнакского района.

Главной повесткой совещания стали вопросы устранения имеющихся недостатков в обеспечении устойчивого уровня благосостояния населения и улучшении условий жизни.

Резкой критике подвергнуты факты нецелевого использования бюджетных средств, льготных кредитов, существенные недостатки, имеющие место в строительной сфере, благоустройстве местностей и безынициативная работа соответствующих должностных лиц.

Обращено особое внимание отставанию от графиков строительно-ремонтных работ, которые осуществляются на основе поручений Президента, данных в ходе поездки в республику.

Было отмечено, что на социально-экономическое развитие Муйнакского района в текущем году будет выделено в целом около 8 миллиардов сумов.

Пресс-служба Жокаргы Кенеса

Республики Каракалпакстан