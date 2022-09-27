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ВСТРЕЧА С МОЛОДЕЖЬЮ

На днях Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан А.Орынбаев провел встречу с активной молодежью, добивающейся высоких успехов в образовании, культуре, спорте, искусстве и других сферах.

Выступая на мероприятии, А.Орынбаев особо отметил внимание, уделяемое в нашей стране молодому поколению для полного раскрытия их способностей и талантов. При этом он остановился на ряде результатов практической работы.

В частности, создан «Опыт города Нукуса», направленный на выявление и устранение социально-экономических проблем молодежи. В первую очередь, в ходе подомового обхода семей всех 64 махаллей Нукуса сформирован полный список около 75 тысяч представителей молодежи в возрасте от 14 до 30 лет. Из них примерно 5 тысяч человек включено в электронную платформу «молодежной тетради». Им оказана различная помощь на сумму почти 12 миллиардов сумов. Одаренная молодежь, в полной мере используя предоставленные возможности, радует нас в различных сферах. В качестве примера можно привести успешные выступления на международных соревнованиях «Дети Азии», проходивших в июле-августе текущего года в российском городе Владивостоке, где все пять участников от нашей республики удостоились призовых мест. А также, в V играх исламской солидарности в г.Конья (Турция) участвовали 29 молодых спортсменов республики в составе сборной команды страны, из них 13 спортсменов завоевали в целом 19 медалей.

В целях поддержки талантливой молодежи и проведения их содержательного досуга принята «Молодежная программа», включающая в себя 8 направлений и 139 пунктов. На реализацию указанных в ней целей выделено свыше 23 миллиардов сумов, из них без малого 11 миллиардов направлено на строительство разнообразных объектов и оснащение их оборудованием, инвентарем и художественной литературой. Кроме того, за счет дополнительных бюджетных источников также направлено более 7 миллиардов сумов на организацию надлежащего отдыха и досуга юношей и девушек.

В ходе встречи группе активной молодежи от имени Жокаргы Кенеса вручены награды. Так, члену сборной Узбекистана по вольной борьбе Актенге Кеунимжаевой присвоено почетное звание «Заслуженный спортсмен Республики Каракалпакстан», студент­ки Нукусского филиала Государственного университета физической культуры и спорта Узбекистана Наргиза Джуманиязова и Шахзада Ибрагимова, учащаяся Нукусского колледжа олимпийских и паралимпийских резервов Дильназа Мамбетназарова удостоились нагрудного знака «Умит ушкыны».

А также, группе спортсменов и их тренерам выражена благодарность и вручены ценные подарки за успешные выступления в упомянутых выше международных состязаниях.

Пресс-служба Жокаргы Кенеса

Республики Каракалпакстан