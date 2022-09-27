ВСТРЕЧА С МОЛОДЕЖЬЮ
На днях Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан А.Орынбаев провел встречу с активной молодежью, добивающейся высоких успехов в образовании, культуре, спорте, искусстве и других сферах.
Выступая на мероприятии, А.Орынбаев особо отметил внимание, уделяемое в нашей стране молодому поколению для полного раскрытия их способностей и талантов. При этом он остановился на ряде результатов практической работы.
В частности, создан «Опыт города Нукуса», направленный на выявление и устранение социально-экономических проблем молодежи. В первую очередь, в ходе подомового обхода семей всех 64 махаллей Нукуса сформирован полный список около 75 тысяч представителей молодежи в возрасте от 14 до 30 лет. Из них примерно 5 тысяч человек включено в электронную платформу «молодежной тетради». Им оказана различная помощь на сумму почти 12 миллиардов сумов. Одаренная молодежь, в полной мере используя предоставленные возможности, радует нас в различных сферах. В качестве примера можно привести успешные выступления на международных соревнованиях «Дети Азии», проходивших в июле-августе текущего года в российском городе Владивостоке, где все пять участников от нашей республики удостоились призовых мест. А также, в V играх исламской солидарности в г.Конья (Турция) участвовали 29 молодых спортсменов республики в составе сборной команды страны, из них 13 спортсменов завоевали в целом 19 медалей.
В целях поддержки талантливой молодежи и проведения их содержательного досуга принята «Молодежная программа», включающая в себя 8 направлений и 139 пунктов. На реализацию указанных в ней целей выделено свыше 23 миллиардов сумов, из них без малого 11 миллиардов направлено на строительство разнообразных объектов и оснащение их оборудованием, инвентарем и художественной литературой. Кроме того, за счет дополнительных бюджетных источников также направлено более 7 миллиардов сумов на организацию надлежащего отдыха и досуга юношей и девушек.
В ходе встречи группе активной молодежи от имени Жокаргы Кенеса вручены награды. Так, члену сборной Узбекистана по вольной борьбе Актенге Кеунимжаевой присвоено почетное звание «Заслуженный спортсмен Республики Каракалпакстан», студентки Нукусского филиала Государственного университета физической культуры и спорта Узбекистана Наргиза Джуманиязова и Шахзада Ибрагимова, учащаяся Нукусского колледжа олимпийских и паралимпийских резервов Дильназа Мамбетназарова удостоились нагрудного знака «Умит ушкыны».
А также, группе спортсменов и их тренерам выражена благодарность и вручены ценные подарки за успешные выступления в упомянутых выше международных состязаниях.
Пресс-служба Жокаргы Кенеса
Республики Каракалпакстан