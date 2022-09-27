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Общество

В ПРИАРАЛЬЕ СОСТОИТСЯ КРУПНЫЙ ФОРУМ

29-30 сентября текущего года в Муйнакском районе и городе Нукусе состоится международная конференция, посвященная 900-летнему юбилею Сулеймана Бакиргани, международный фестиваль художников и творческих людей «Восстановление Арала и Муйнака», гастрономический фестиваль «99 блюд из аральской рыбы».

— Согласно поручениям главы государства, данным во время посещения 23-24 февраля текущего года Республики Каракалпакстан и протоколу совещания от 25 февраля, была определена задача по организации международной конференции, посвященной 900-летию Сулеймана Бакиргани (Хакима-ата), одного из видных поэтов суфизма, а также международного фестиваля художников и творческих людей «Восстановление Арала и Муйнака» с целью увеличения потока туристов в Муйнакский район и развития туризма, гастрономического фестиваля «99 блюд из аральской рыбы», — говорит главный специалист Министерства туризма и культурного наследия Республики Каракалпакстан Икромбек Рузимбаев. — С целью обеспечения выполнения данных поручений утвержден соответствующий протокол совещания Кабинета Ми­нистров Республики Узбекистан.

Согласно утвержденному плану Организационного комитета, 29 сентября предусмотрено организовать соревнования по приготовлению рыбных блюд, мастер-классы, выставки произведений художников и творческих людей, «круглые столы», ознакомление с археологическими исследованиями, проводимыми вокруг склепа Сулеймана Бакиргани, экскурсии в места паломничества и по достопримечательностям. А 30 сентября планируется открытие конференции в городе Нукусе и продолжение ее по секциям.

Ожидается, что на международной конференции в связи с 900-летием Сулеймана Бакиргани наряду с учеными, профессорами-преподавателями из Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента примут участие специалисты из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, России и Турции.

Д.Абибуллаев,

УзА.