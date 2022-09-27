"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Спорт

УСПЕХ ФУТБОЛИСТОВ КАРАКАЛПАКСТАНА

В середине сентября в Ташкенте прошел турнир по мини-футболу на Кубок «Узбекинвеста».

В соревновании приняли участие команды, составленные из работников подразделений компании экспортно-импортного страхования «Узбекинвест» из города Ташкента, областей и Республики Каракалпакстан.

Наша команда, победив соперников из Хорезмской области, г. Ташкента, вышла в полуфинал, где обыграла коллектив общества с ограниченной ответственностью «Узбекинвест-Ассистанс».

В решающем матче они в упорной борьбе переиграли сурхандарьинскую команду и завоевали Кубок.

Выступивший на церемонии закрытия турнира генеральный директор компании Р.Азимов сердечно поздравил победителей и вручил им главный трофей.

— Сотрудники нашего филиала привержены здоровому образу жизни, особенно высок интерес к самому популярному виду спорта — футболу. Регулярное занятие им стало залогом сегодняшнего успеха, — сказал директор Каракалпакского филиала компании «Узбекинвест» М.Муятдинов.

А.Оразов,

корреспондент ККИА.