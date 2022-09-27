"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Пресс-тур

ПЕРЕМЕНЫ НАЧИНАЮТСЯ С МУЙНАКА

— они коснулись всех сфер жизни, их ощущают на себе все жители района. Пресс-тур, организованный для представителей средств массовой информации Законодательной палатой Олий Мажлиса Республики Узбекистан, Комитетом Сената по вопросам развития региона Приаралья, совместно с Каракалпакским республиканским советом Экологической партии Узбекистана и Экологическим движением, позволил еще раз убедиться, что в Муйнакском районе началась новая жизнь.

Руководитель ООО «Диана Муйнак» Жанар Кошербаева одна из тех, кто не стоит на месте, воплощает в реальность свои мечты. В самом центре родного города предпринимательница выкупила пустующее здание, сделала капитальный ремонт, открыла в нем торговую точку и мини-пекарню. На реализацию проекта взяла кредит в районном отделении одного из банков, вложила часть собственных средств.

— У нас с семьей был небольшой магазин рядом с домом. Так что некоторый опыт работы в торговле есть, — рассказывает она. — В мини-пекарне выпекаем формовой хлеб, лепешки, булочки. Принимает заказы на выпечку мучных изделий к торжествам. Планирую еще приобрести печи, расширить ассортимент выпускаемой продукции.

Жители махаллинского схода граждан «Арал» рады, что за покупками теперь не нужно ездить на рынок. Все, что нужно для семьи, можно приобрести рядом с домом.

— Всегда свежие продукты, в наличии хозяйственные товары, горячий хлеб. Если вдруг неожиданно пришли гости, можно приобрести все, чтобы накрыть достархан, — улыбается жительница махалли Зияда Икматова.

Раиса Ережепова дантист по профессии, старший сын Ильхамбек стоматолог-ортопед, в их медицинском учреждении муйнакцы получают квалифицированную помощь. Это первая частная стоматологическая клиника в Муйнаке, открылась она два года назад. На строительство здания и приобретение оборудования взяли кредит в 300 миллионов сумов.

— Мы оказываем медицинские услуги, как взрослым, так и детям. У нас работают 5 специалистов, ежедневно принимаем до 20 пациентов, — рассказывает Р.Ережепова. — Есть мечта заняться гостиничным бизнесом, открыть гостевой дом. Открыть его мы планируем на втором этаже здания, для этих целей будем также брать кредит.

Сегодня делать бизнес в Муйнаке выгодно — предприниматели наделены льготами и преференциями, а ресурсы позволяют производить самую различную продукцию — от пищевой до строительной индустрии.

Только в этом году в районе было зарегистрировано более 100 субъектов предпринимательства, общее их количество превысило 840 единиц. С начала года почти 500 предпринимателей стали получателями кредитов, им выделено 10,8 миллиарда сумов.

Предприятиями района выпущено промышленной продукции на 150 миллиардов сумов, товаров народного потребления — около 30 миллиардов сумов, сельскохозяйственной продукции — свыше 100 миллиардов сумов. Объем услуг составил более 120 миллиардов сумов.

Скоро в Муйнаке распахнет свои двери еще одно предприятие — ООО “MUYNAK LDSP”, специализирующее на производстве ДСП из ... камыша. Пройдя специальную обработку, в том числе и тепловую, камыш превратится в востребованную продукцию. Ежегодно на предприятии планируют выпускать до 50 тысяч м3 панелей, в том числе для изготовления мебели. В проект вложено свыше 80 миллиардов сумов, запуск производства позволит создать сотни новых рабочих мест. К сбору камыша привлекут местное население, которое также будет обеспечивать предприятие необходимым сырьем.

В ходе пресс- тура журналисты побывали в мавзолее Сулаймана Бакиргани, известного в народе под именем Хаким-ата, который родился в этих местах 900 лет назад. Сегодня место захоронения одного из лучших учеников Ахмада Яссави представляет из себя целый комплекс, который посещают верующие из многих стран. Паломники приезжают поклониться памяти известного суфийского шейха после посещения могил Ахмада Яссави и Зангиата, что считается своеобразным малым хаджем. Руководитель туристического агентства «Мавлюда — Карлыгаш» часто привозит сюда группы туристов, так что паломнический туризм в регионе активно развивается.

... Ажар апа Кулаева из Алматы. Вместе с членами семьи они приехали в Муйнак на свадьбу к родственникам.

— Первое, что сделали — это побывали в усыпальнице «Хаким-ата», после реконструкции и ремонта здесь все изменилось. Да и сам Муйнак стал краше, преобразился до не неузнаваемости, — делится гостья из Казахстана. — Мы часто бываем у родных, и не перестаем восхищаться, каким становится город.

«Мой сад на дне Арала» — это один из проектов, реализуемый Международным инновационным центром Приаралья при Президенте Республики Узбекистан. Питомник, созданный в Муйнаке, расположился на 20 гектарах, здесь в рамках эксперимента выращивают соле, — засухоустойчивые растения при помощи современных агротехнологий. В питомнике высажено свыше 50 видов деревьев и кустарников, в их числе плодовых. За два года ввысь поднялись ясень, сумак, акация, яблони и другие деревья, прошедшие адаптацию. Их саженцы также хорошо приживаются в других районах, украшая парки, скверы и улицы.

Участники пресс-тура побывали в аэропорту Муйнака, Музее экологии, IT-центре, детском оздоровительном лагере «Ак кеме».

На пресс-конференции, организованной по итогам медиа-тура, журналисты получили ответы на вопросы, затем состоялась церемония вручения представителям СМИ благодарственных писем от организаторов мероприятия и памятные подарки.

Муйнакский район — символ преображения, и это только начало перемен, которых так ждали сильные духом муйнакцы. Теперь, когда их мечты начали сбываться, жить и работать на родной земле стало для них еще большим счастьем.

А. Аминова.