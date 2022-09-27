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Год обеспечения интересов человека и развития махалли

«САМАНБАЙ» БЛАГОУСТРАИВАЕТСЯ

Столичный махаллинский сход граждан «Саманбай» насчитывает 735 семей, в которых проживают более 4200 человек. Через территорию схода граждан пролегает большая трасса, с которой пересекаются 26 улиц.

Для осуществления работ по благоустройству, строительства и ремонту к данному МСГ в качестве ответственных были прикреплены около 50 должностных лиц из Администрации Президента, Государственного комитета Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды, Прокуратуры, Управления по чрезвычайным ситуациям Каракалпакстана.

— Ответственные лица совершают подомовой обход, изучая проблемы людей, их мнения и предложения по устранению имеющихся недостатков, — говорит начальник управления Госкомэкологии А.Халмуродов. — Именно исходя из этого мы планируем свою деятельность, составляем план-графики. Уже проведена определенная созидательная работа.

В самом деле, на сегодняшний день оштукатурены и побелены жилые дома 87 семей, высажены саженцы деревьев, благоустроены прилегающие территории. — Внутренние дороги двадцати улиц уложены песочно-щебеночной смесью, для чего были задействованы грейдеры, катки, водовозы и более десятка другой техники. На дорожные работы привлекались свыше десяти местных безработных граждан. На сегодняшний день израсходовано около 5 тысяч кубических метров вышеуказанной смеси. Более 300 метров внутренних дорог покрыто асфальтом.

Процесс благоустройства территории схода граждан продолжается усиленными темпами.

А.Жиемуратов,

ККИА.