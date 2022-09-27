"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

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ПРИНЯТЫ МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕДОСТАТКОВ

22 сентября этого года в целях ознакомления с ходом социально-экономического развития и проводимой созидательной работы, Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан А.Орынбаев посетил Турткульский район.

Руководитель республики осмотрел состояние строящихся объектов на территории района. Побывав непосредственно на объектах, он отметил значительное отставание от утвержденных графиков ход реконструкций сети питьевого водоснабжения и административного лабораторно-диспетчерского пункта в районном центре, здания школы №44 в сельском сходе граждан «Шурахан» и поставил конкретные задачи по увеличению темпа работ.

Затем состоялось совещание с участием руководителей министерств, ведомств, предприятий и организаций республики, административно-хозяйственного актива Турткульского района.

На совещании в первую очередь акцентировалось внимание на вопросах дальнейшего улучшения условий и качества жизни населения, оперативного решения первоочередных проблем, волнующих людей на основе принципа «За честь и достоинство человека». С этой точки зрения была подвергнута резкой критике работа ряда руководителей, формально относящихся к своим обязанностям. Отмечались случаи нецелевого использования бюджетных средств и льготных кредитных ресурсов, предназначенных малоимущим и нуждающимся гражданам, серьезных финансовых нарушений в использовании бюджетных денег.

Руководителям соответс­твующих органов даны указания принять меры по фактам разбазаривания бюджетных средств в процессе строительства объектов в таких сферах, как образование, культура, медицина, сельское хозяйство.

Лишь 25 процентов из всех поступивших от граждан обращений решены положительно, хотя их подавляющее большинство касались проблем коммунального обслуживания, выдачи пособий и других насущных вопросов.

В ходе мероприятия руководителям сфер коммунального обслуживания, дорожного строительства, транспорта, а также социальных отраслей были определены конкретные задачи по скорейшему устранению имеющихся недостатков.

ККИА