"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Политика

ПРИЕМ В ЖОКАРГЫ КЕНЕСЕ

Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан А.Орынбаев принял посла Государства Израиль в Республике Узбе­кистан Зеавит Бен Хилель и главу Агентства по развитию международного сотрудничества (МАШАВ) при Минис­терстве иностранных дел Израиля Эйнат Шлейн.

В ходе беседы стороны обсудили вопросы повышения квалификации местных молодых специалистов на основе передового израильского опыта, организации семинаров-тренингов среди студентов высших учебных заведений, реализации различных сов­местных проектов.

Были высказаны мнения и предложения по повышению знаний и навыков специалистов для расширения сферы применения водосберегающих технологий в условиях дефицита воды, использованию коллекторных и канализационных вод на цели орошения пахотных земель путем их переработки, основанной на израильской практике.

На приеме также отмечалась необходимость эффективного использования туристского потенциала Каракалпакс­тана, при этом внимание акцентировалось на сафари-турах и экотуризме. Была подчеркнута востребованность широкого представления уникальных особенностей местных заповедников, экзотику песчаных пространств. Представители Израиля выразили заинтересованность в развитии сотрудничества в этой области.

Руководитель республики, тепло приветствуя гостей, выразил полную поддержку инициативам, призванным наладить взаимовыгодное сотрудничество.

ККИА