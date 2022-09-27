ПРИЕМ В ЖОКАРГЫ КЕНЕСЕ
Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан А.Орынбаев принял посла Государства Израиль в Республике Узбекистан Зеавит Бен Хилель и главу Агентства по развитию международного сотрудничества (МАШАВ) при Министерстве иностранных дел Израиля Эйнат Шлейн.
В ходе беседы стороны обсудили вопросы повышения квалификации местных молодых специалистов на основе передового израильского опыта, организации семинаров-тренингов среди студентов высших учебных заведений, реализации различных совместных проектов.
Были высказаны мнения и предложения по повышению знаний и навыков специалистов для расширения сферы применения водосберегающих технологий в условиях дефицита воды, использованию коллекторных и канализационных вод на цели орошения пахотных земель путем их переработки, основанной на израильской практике.
На приеме также отмечалась необходимость эффективного использования туристского потенциала Каракалпакстана, при этом внимание акцентировалось на сафари-турах и экотуризме. Была подчеркнута востребованность широкого представления уникальных особенностей местных заповедников, экзотику песчаных пространств. Представители Израиля выразили заинтересованность в развитии сотрудничества в этой области.
Руководитель республики, тепло приветствуя гостей, выразил полную поддержку инициативам, призванным наладить взаимовыгодное сотрудничество.
ККИА