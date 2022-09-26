"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

ЛЮДИ НАШЕГО КРАЯ

НИКОГДА НЕ СДАВАТЬСЯ И ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД

День Марата Токсанбаева рассчитан буквально по минутам - школьный учитель и предприниматель, он знает цену времени и каждому прожитому дню.

Нукусский педагогический институт имени Ажиияза он окончил с отличием, молодого специалиста оставляли в столице, но он уехал в Муйнак, где родился и вырос. Свой первый урок учитель математики и информатики провел 20 с лишним лет назад, сразу же влюбив в свои предметы мальчишек и девчонок. Когда те, кто еще недавно учился на «тройки» получили первые твердые «четверки», удивились даже родители.

- Учитель должен быть в первую очередь, другом, принимать ребят такими, какие они есть, - считает Марат Токсанбаев. – Если у него не получается увлечь учеников, значит он ошибся с выбором профессии. О наставнике у детей должны остаться самые добрые и светлые воспоминания. Ведь школьные годы самые, пожалуй, лучшие в жизни каждого человека.

В 2009 году Марат принимает решение заняться предпринимательством – открыть в Муйнаке мастерскую по ремонту оргтехники. Компьютеры и телефоны чинил дома, после занятий в школе, «дарить» ей вторую жизнь он научился еще студентом. Из школы пришлось уйти, совмещать уроки и чинить технику, которую мастеру везли со всего района, было непросто. Марат считает, что преподавать 45 минут отведенных на это минут для «галочки», значит лишить ребят возможности открыть для себя волшебный мир знаний. Он скучал по любимому делу и мечтал вернуться к нему снова. А пока нужно было реализовывать бизнес – проект - строить здание, рассчитываться по кредиту, заниматься документацией. Старался в намеченные сроки выполнять заказы, чтобы ноутбуки и принтеры как можно скорее вернулись к своим хозяевам.

В детстве Марат перенес серьезное заболевание, которое привело к инвалидности, но это никогда не мешало ему идти к своей цели. Рядом были родители и друзья, однокурсники, коллеги, помогавшие в сложный момент, любимый человек, наполнивший его жизнь особым смыслом. Марат знает точно, что недуг не может стать причиной того, чтобы отказаться от задуманного, закрыться от мира и людей.

Сегодня у Марата своя мастерская в центре Муйнака, добротное здание построено за счет кредитных средств и личных вложений предпринимателя.

Второй этаж пока пустует, но в нем Токсанбаев планирует открыть игровой центр.

- Нужно делать то, что умеешь, что у тебя получается лучше всего. Мне нравится работать с техникой, хотя, по сути, оказание таких услуг, не совсем прибыльный бизнес. Можно вложиться во что – то более выгодное, приносящее стабильный доход, но тогда я просто оказался бы не на своем месте, - улыбается Марат Токсанбаев. – Сейчас предприниматели получили крепкую государственную поддержку, а в Муйнаке – особенно. А значит, есть все условия проявить себя, реализовать свои планы.

Но, несмотря на это, прежде, чем принять решение влиться в ряды предпринимателей, Марат советует подойти к делу основательно, составить грамотный бизнес – план, взвесить все «за» и «против». – А если все получится, не стоит терять голову от успеха, как и не сдаваться, если возникают проблемы, - продолжает Марат. - Все и сразу не бывает никогда, бизнес требует много сил, но это того стоит.

Четыре года назад стал получателям гранта ПРООН в Узбекистане, в рамках которого ему была передана специальная техника, позволяющая печатать баннеры. Этот опыт он тоже использует по назначения, его, как дизайнера, часто приглашают создать композиции для фотообоев, натяжных потолков, другой продукции.

Друзья считают Марата настоящим героем, он никогда не сетовал не судьбу и не подчинялся обстоятельствам. Сам Марат говорит, что он обычный человек, который любит жизнь во всех ее проявлениях. У него крепкая семья, супруга Лилия всегда и во всем поддерживает Марата, а сын Маман и дочь Сахибжамал гордятся своим отцом. Впрочем, им гордятся и бывшие ученики. Несколько из них пошли по стопам наставника и сейчас преподают в школах Каракалпакстана математику и информатику.

В прошлом году Марат вновь пришел работать в Специализированную школу № 1 города Муйнака, после уроков он спешит в свою мастерскую. И среди ребят, и среди техники он в своей стихии.

Марат – отличник народного образования Каракалпакстана, обладатель медали «Жасорат». В школе рады возвращению опытного педагога, который дает ребятам не только знания, но помогает поверить в себя, сделать правильный выбор.

Свой он уже сделал, у него есть все, чтобы считать себя счастливым человеком.

А. Аминова.