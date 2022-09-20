Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 07:01:13, 20.09.2022
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"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Награды – достойным

НЕ ОТРЫВАЯСЬ ОТ ДЕТСТВА

Каждая встреча с творческими людьми, а именно с поэтами и писателями, оставляют незабываемые впечатления. Слушая их рассказы и размышления,  невольно оказываешься вовлеченной в магию творчества.

Готовясь к встрече с такими людьми, я задумываюсь над тем, чтобы мои вопросы помогли нашей беседе быть интересной, чтобы не возникало пауз в процессе интервью. Но мастера слова умеют, как никто другой, вести интересные и увлекательные беседы. 

Именно такой получилась наша беседа с известным детским поэтом и писателем Каракалпакстана Якыпбаем Ажимовым.

Накануне 31-летия Независимости Республики Узбекистан ему было присвоено почетное звание «Заслуженный журналист Республики Каракалпакстан». Это достойная награда человеку, посвятившему 48 лет своей жизни детской литературе и журналистике.

На его творчестве выросло несколько поколений ребят, а сейчас с ним знакомятся и наши дети. Уже со школьной скамьи  они учат наизусть стихи этого поэта, нашедшие свое место в учебнике литературы.

Путь к  детской литературе Я.Ажимова был долгим. Началось все в 7 классе, когда он написал первое стихотворение «Мой аул», посвященный  малой Родине — «Жалпакжап», что в Кегейлийском районе. Это стихотворение прочитали учителя и друзья из районной газеты. Далее вдохновленный успехом, он продолжал писать новые стихотворения, которые были опубликованы в детской газете «Жеткиншек». 

В 1978 году Я.Ажимов поступает на факультет каракалпакского языка и литературы тогдашнего Нукусского государственного университета. Наблюдательность и неравнодушие молодого поэта, внимание  к окружающему миру помогли появиться на свет новым и новым произведениям, которые нашли теплый отклик у читателей. За это время он никогда не забывал о любимой газете «Жеткиншек», которая помогла ему сделать первый шаг в большую литературу. В 1982 году Я.Ажимова приглашают на работу в редакцию этой детской газеты на должность  сотрудника отдела литературы. Здесь он прошел школу у известных в республике журналистов А.Атажанова, Х.Сапарова, А.Халмуратова, Ж.Дилмуратова и других, которые щедро делились своими советами с начинающим поэтом.

За годы творчества  из-под пера Я.Ажимова вышло  несколько книг, такие, как «Солнце не меркнет», «Я люблю цветы», «Остров лебедей», «Жили-были», «Зачем козлу борода?», «Мальчик на быке», «Дауранбек и его друзья» и другие.  Он не только пишет свои произведения, но и переводит стихи и рассказы классиков мировой литературы. Благодаря ему, наши дети получили возможность читать на родном языке произведения Д.Дефо «Приключения Робинзона Крузо», А.Толстого «Приключения Буратино», многочисленные произведения А. Пушкина и сказки народов Африки. Переводил он и произведения узбекской литературы: стихи и рассказы А.Арипова, З.Мансурова, Т.Адамбаева, Э.Раимова, а также рассказы о похождениях Х.Насреддина.Он убежден в том, что чтение произведений мировой литературы расширяет кругозор подрастающего поколения.

За весомые заслуги Я.Ажимов  в разные годы был награжден нагрудными знаками «Отличник народного образования Республики Каракалпакстан», «Ардаклы нураный», «20 лет Независимости Республики Узбекистан», «25 лет Независимости Республики Узбекистан» и Почетной грамотой Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан.

Среди его учениц — лауреаты Государственной премии имени Зульфии. Именно он помогал им оттачивать перо, создавая различные творческие работы. Отрадно, что они  не забывают своего учителя, давшего им путевку в мир поэзии и прозы.

Его талант и организаторские способности были востребованы также в журнале «Амударья», издательстве «Каракалпакстан», Центре духовности и  просветительства Республики Каракалпакстан. В настоящее время он работает не только председателем совета детской литературы Союза писателей Каракалпакстана, но и пропагандистом по духовно-просветительской работе в столичной общеобразовательной школе №16, а также находит время для выполнения обязанностей  литературного консультанта газеты «Жеткиншек».

— Сегодня меня волнует то, что для дошкольников существует недостаточно стихов, загадок, скороговорок, пословиц, поговорок, — говорит Я.Ажимов. — Этот список можно еще долго продолжать, детская литература нуждается в молодых талантах, умеющих писать произведения различных жанров, на разные темы — фантастику, сказки и рассказы для маленьких детей. Да, есть талантливые молодые писатели. Но, к сожалению, их очень мало. Надеюсь, что в скором будущем их ряды пополнятся новыми последователями.

Якыпбай Ажимов не только детский писатель. Его повести «Жазмыш жазасы» («Наказание судьбы»), «Сакланган сыр» («Сохраненная тайна»), «Мухаббаттын мунлы хам манызлы мауритлери» («Печальные и радужные мгновения любви»), памфлет «Гунакар бенделер» («Грешники»)  предназначенные для взрослой аудитории, были опубликованы в журнале «Амударья» и в газете «Еркин Каракалпакстан» и тепло встречены читательской аудиторией. В скором будущем он планирует выпустить книгу, где будут собраны его произведения о наших современниках с яркой и необычной судьбой.

Еще одно вдохновение творческого человека — это его семья. Якыпбай ага со своей спутницей жизни Айсанем Бекбаулиевой вырастили троих сыновей, которые нашли свое достойное место в жизни. Отрадно, что старший сын Саламат и его жена Зоя занимаются журналистской деятельностью. Значит,  есть продолжатели его дела.   

Сложно в небольшой зарисовке описать всю жизнь поэта.  Но одно можно сказать точно: на рабочем столе его ждет кипа белых листов бумаги, на которых будут оживать герои и учить детей урокам жизни. 

Х.ХАЛИЛАЕВА

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