"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Награды – достойным

ПРЕДПРИИМЧИВЫЙ МУМИНБАЙ АКА

Как известно, 22 августа прошла вторая традиционная встреча Президента с предпринимателями страны. Встреча в виде открытого диалога прошла на высшем уровне.

На мероприятии прошла и церемония награждения группы предпринимателей, внесших достойный вклад в развитие страны, орденами и медалями. Среди них и директор завода по производству шприцев общества с ограниченной ответственностью «Мустафа фарм» Турткульского района Муминбай Джуманиязов. Он награжден орденом «Дўстлик».

После окончания в 1989 году Ташкентского фармацевтического института Муминбай Аминович начинает работу провизором-технологом в тогдашней центральной аптеке №85 Элликкалинского района. В 1994 году в этом районе одним из первых в республике организовывает деятельность частной аптеки. После переезда в Турткуль в 1998 году в течение двух лет преподает в Турткульском медицинском колледже. С 2010 по 2017 годы работает главным специалистом фарминспекции в Главном управлении по контролю качества лекарственных средств и медтехники. Затем становится директором Нукусского филиала “Узфармсаноат”. С 2019 года по сей день возглавляет завод по производству шприцев в Турткульском районе.

— Проектная стоимость предприятия — 1 800 000 долларов США. Годовая мощность предприятия — 120 млн. штук одноразовых шприцев, — говорит директор завода по производству шприцев ООО «Мустафа фарм» Муминбай Джуманиязов. — Вначале на предприятии работали 30 молодых девушек и парней, а сегодня их количество выросло до 50. Сырье для шприцев — полипропилен мы закупаем на Кунградском содовом заводе, а иглы — в Китае. Есть у нас постоянные заказчики. В перспективе планируем производить и лекарственные средства.

Диалог Президента страны с предпринимателями очень важен с точки зрения определения приоритетов для дальнейшего развития предпринимательства, от которого напрямую зависит и процветание экономики. Эта встреча оставила у меня неизгладимые впечатления. Я вышел с инициативой организовать производство лекарственных средств. Данное предприятие стало бы местом и для прохождения практики студентов, обучающихся по направлению фармацевтики Медицинского института Каракалпакстана.

Муминбай ака Джуманиязов со своей женой Саерой Абдуллаевой воспитали дочь и трех сыновей. Сыновья Алишер и Азамат пошли по стопам отца: старший и второй сыновья работают фармацевтами.

М.ТУРАЕВА.