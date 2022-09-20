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Общество

677 ЮНОШАМ И ДЕВУШКАМ ВЫДАНЫ ИНСТРУМЕНТЫ

В Молодежном центре в Нукусе молодым людям, включенным в «молодежную тетрадь», на условиях субсидии было предоставлено оборудование для обеспечения их самозанятости.

В мероприятии, состоявшемся по этому поводу, приняли участие руководители четырех секторов города Нукуса, молодежь и их родители.

Заместитель директора Агентства по делам молодежи Республики Узбекистан Ф.Аблаяров, начальник Управления Агентства по делам молодежи Республики Каракалпакстан П.Махсетбаев и другие отметили, что реализован ряд мер и мероприятий в сфере изучения и решения проблем, предложений и целей молодежи. В результате можно говорить о «Нукусском опыте».

Совместно с молодежными лидерами проведена подворовая опись, в ходе которой сформирована база данных из 74 683 юношей и девушек в возрасте 14-30 лет. На основе данного списка в электронную платформу внесены 4 820 безработных и социально уязвимых граждан по 19 направлениям помощи.

Кроме того, в Нукусе начата работа по оказанию практической помощи внесенным в «молодежную тетрадь», принимаются меры по решению их социально-экономических проблем. Со счета Агентства по делам молодежи выплачен взнос за службу в рядах мобилизационного призывного резерва для 311 юношей, оплату учебных курсов по обучению вождению для 176 молодых людей на сумму 2,2 миллиарда сумов.

В завершение мероприятия 677 юношам и девушкам на основе субсидий выданы приборы и инструменты для использования в трудовой деятельности.

Д.Абибуллаев,

УзА.