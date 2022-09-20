"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

За строкой постановления

ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИАРАЛЬЯ

— В нашей стране, в том числе в Каракалпакстане, неуклонно растет число женщин, успешно занимающихся предпринимательской деятельностью, включая фермерством. Я сама фермерской работой занята с 1994 года. Общая площадь сельхозземель у нас составляет более 600 гектаров, постоянную работу имеет 31 человек.

За последние два года урожайность хлопка-сырца довели до 33 центнеров, что позволило сдать в закрома государства 235 тонн данной культуры. Кроме того, держим 30 голов крупного, более 60 голов мелкого рогатого скота, множество кур. На одном гектаре разбили «Материнский сад». В минувшем году только от хлопководства и зерноводства получили около полумиллиарда чистой прибыли. У нас в планах запустить новое направление – пчеловодство.

По результатам сезона я получила гран-при конкурса «Женщина года» и удостоена подарка Президента – автомашины «Джентра».

Постановление главы нашего государства раскрывает для нас широкое окно возможностей. В частности, одно из ключевых значений для нас имеет пункт, где говорится, что для субъектов предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на земельных площадях в северных районах (за исключением кластеров), ставки налога с оборота по доходу, получаемому от осуществления данной деятельности, а также земельного налога и налога на имущество юридических лиц за земельные участки и имущество, используемые для выращивания и хранения сельскохозяйственной продукции в указанных районах, снижаются на 50 процентов.

Улбосын Аннабаева - директор многопрофильного частного предприятия «Рано шебер» Тахтакупырского района:

— Всем известно, что занятие производственной деятельностью на севере нашей республики имеет проблемный характер из-за суровых условий. С этой точки зрения постановление Президента является очень актуальным и востребованным.

В 2012 году, получив в Чимбайском районном филиале «Микрокредитбанка» в размере 39,5 миллиона сумов, закупили 12 швейных машинок и запустили швейное производство.

А в 2017 году за счет грантового проекта Организации Объединенных Наций приобрели оборудование по пошиву курпачи из верблюжей шерсти. Оказывается, наряду с целебностью верблюжьего молока, для здоровья человека полезны и изделия, изготовленные из его шерсти. Поэтому в настоящее время спрос на нашу продукцию стабильно высок.

Данный нормативный документ позволит нам не только расширять производство, но и в перспективе наладить экспорт.

Записал

Д.Абибуллаев,

корреспондент ККИА.