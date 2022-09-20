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ПРИОРИТЕТ — БЛАГОСОСТОЯНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

С целью ознакомления с ходом работ по решению насущных социально-экономических проблем и благоустройству территорий Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан А.Орынбаев побывал в Шуманайском районе.

Сначала руководитель республики осмотрел находящийся в аварийном состоянии мост, расположенный на участке автомобильной трассы республиканского значения 4Р 177, пролегающей через территорию сельского схода граждан «Сарманбай куль» и и дал конкретные поручения ответственным лицам по восстановлению безопасного и бесперебойного движения через него. Кроме того, А.Орынбаев подверг критике факт отставания от графика строительства в этом же сходе граждан филиала общеобразовательной школы №12, определив соответствующие задачи.

Также было указано на серьезные недостатки в строительстве здания районного отдела культуры, реконструкции здания районного медицинского объединения. На руководителей соответствующих сфер возложена личная ответственность за оперативное устранение имеющихся проблем.

В сходе граждан «Карабайлы» Председатель Жокаргы Кенеса детально обсудил с заинтересованными ответственными лицами положение дел со строящимся здесь зданием общеобразовательной школы №32 на 220 ученических мест и ход возведения ряда социальных объектов при попечительстве «Турон банка».

После ознакомления с объектами было организовано совещание с участием руководителей министерств, ведомств, организаций, местных депутатов и актива, аксакалов сходов граждан, где было в критическом ключе проанализировано состояние дел в строительной сфере, образовании, медицине, а также в организации диалога с народом.

В ходе совещания подчеркивалась необходимость качественного улучшения исполнения должностными лицами своих обязанностей, коренного изменения подхода к ней. Ряд руководящих работников строго предупреждены за халатное отношение к своей работе.

В заключение мероприятия было отмечено, что на цели дальнейшего социально-экономического развития Шуманайского района до конца нынешнего года будет выделено в общей сложности 11 миллиардов сумов.

Пресс-служба Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан