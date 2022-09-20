Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 07:00:13, 20.09.2022
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"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Спорт

НАШИ РЕГБИСТКИ С КУБКОМ УЗБЕКИСТАНА

9-10 сентября сего года в городе Чирчике прошел розыгрыш Кубка Узбекистана по регби-7, на котором женская команда из Каракалпакстана вышла в победители.

В турнире принимали участие мужские и женские команды из всех областей, Ташкента и Республики Каракалпакстан.

— Завоевав в пятый раз Кубок Узбекистана, наши спортсменки снова подтвердили, что являются лучшими в стране, — сказал главный тренер команды Антон Михайлов. — 11 регбисток входят в национальную сборную Узбекистана, ведущей подготовку к чемпионату Азии, который пройдет в октябре этого года в городе Ташкенте.

На Нукусском железнодорожном вокзале обладательниц Кубка страны торжественно встретили представители Министерства развития спорта, хакимията города Нукуса, широкой общественности. Они, горячо поздравив регбисток, вручили им памятные подарки.

Д.Абибуллаев,

корреспондент ККИА.

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Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
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