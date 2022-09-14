"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Образование

ФАКУЛЬТЕТ КГУ В ЧИМБАЕ

В своем выступлении на праздничном мероприятии в парке «Янги Узбекистон» по случаю 31-й годовщины независимости нашей страны, Президент Ш.Мирзиёев сказал: «Новый Узбе­кистан — это открытое и справедливое общество, заботящееся о каждом своем гражданине. Для достижения таких высоких рубежей мы направим нашу работу в рамках Стратегии развития, рассчитанной до 2026 года, на решение пяти основных задач.

Во-первых, последовательно продолжим деятельность по созданию самых благоприятных условий в сфере образования, чтобы наши дети глубоко овладевали современными знаниями и навыками. Для этого будут кардинально пересмотрены, методики преподавания и содержание учебников. Данная система будет внедрена после экспертизы передовых зарубежных специалистов.

В результате выпускники школ Нового Узбекистана будут гармонично развитыми личностями, обладающими широким мировоззрением и современными навыками, глубокими знаниями в области информационных технологий, способными креативно мыслить и принимать самостоятельные решения. В этой связи особое внимание мы уделим вопросам строительства новых школ во всех регионах, особенно в сельской местности, и обеспечению их квалифицированными педагогическими кадрами».

Как известно, в протоколе совещания по итогам поездки главы государства в Каракалпакстан 23-24 февраля текущего года, было отражен вопрос организации Чимбайского факультета Каракалпакского государственного университета имени Бердаха. В соответствии с решением Государственной комиссии по координации процессов приема на учебу в высшие государственные образовательные учреждения от 4 июля сего года, для Чимбайского факультета КГУ на 2022/2023 учебный год выделена отдельная квота в 95 мест. Прием студентов осуществлялся по направлениям «прикладная психология», «английский язык», «математика» и «каракалпакский язык».

На днях состоялась церемония торжественного открытия учебного заведения, на которой присутствовали представители ректората и профессорско-преподавательского состава КГУ, хакимията района, широкой общественности. С памятным событием в жизни Чимбайского района их сердечно поздравили хаким района А.Тажетдинов, ректор Каракалпакского государственного университета имени Бердаха А.Реймов и вручили первым студентам студенческие удостоверения.

Затем гости осмотрели учебное заведение, условия, созданные здесь для студентов и преподавателей.

А.Оразов,

корреспондент ККИА.