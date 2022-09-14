В ПРИАРАЛЬЕ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЕН ПРОЕКТ НА 5,1 МИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ США
На территории Приаралья совместно с Международным центром ведения сельского хозяйства в условиях засухи Объединенных Арабских Эмиратов будет реализована программа развития сферы сельского хозяйства стоимостью 5,1 миллиона долларов США.
В рамках визита делегации нашей страны во главе с министром инновационного развития Иброхимом Абдурахмановым в ОАЭ на встрече с генеральным директором центра Тарифом аль-Зааби был обсужден вопрос реализации программы. Стороны договорились о выращивании в Приаралье сортов растений, стойких к засухе, совместных исследованиях. Рассмотрены возможности совместного финансирования.
Д.Абибуллаев,
УзА.