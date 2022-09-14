"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Общество

В ПРИАРАЛЬЕ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЕН ПРОЕКТ НА 5,1 МИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ США

На территории Приаралья совместно с Международным центром ведения сельского хозяйства в условиях засухи Объединенных Араб­ских Эмиратов будет реализована программа развития сферы сельского хозяйства стоимостью 5,1 миллиона долларов США.

В рамках визита делегации нашей страны во главе с министром инновационного развития Иброхимом Абдурахмановым в ОАЭ на встрече с генеральным директором центра Тарифом аль-Зааби был обсужден вопрос реализации программы. Стороны договорились о выращивании в Приаралье сортов растений, стойких к засухе, совместных исследованиях. Рассмотрены возможности совместного финансирования.



Д.Абибуллаев,

УзА.