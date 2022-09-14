Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 06:21:23, 14.09.2022
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"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Общество

В ПРИАРАЛЬЕ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЕН ПРОЕКТ НА 5,1 МИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ США

На территории  Приаралья совместно с Международным центром ведения сельского  хозяйства в условиях засухи Объединенных Араб­ских Эмиратов будет реализована программа развития сферы сельского хозяйства стоимостью 5,1 миллиона долларов США.

В рамках визита делегации нашей страны во главе с министром инновационного развития Иброхимом Абдурахмановым в ОАЭ  на встрече  с генеральным директором центра Тарифом аль-Зааби был обсужден вопрос реализации программы.  Стороны договорились о выращивании   в Приаралье  сортов растений, стойких к засухе,  совместных исследованиях. Рассмотрены  возможности совместного  финансирования.


Д.Абибуллаев,

УзА.

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Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
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