Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 06:21:16, 14.09.2022
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"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Образование

НОВАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ШКОЛА В МУЙНАКЕ

На основании Указа Президента Республики Узбекистан от 14 апреля текущего года «О расширении сети специализированных школ при Агентстве Президентских образовательных учреждении», в Муйнакском районе заработала новая специализированная школа.

На церемонии открытия образовательного учреждения отмечалось, что в нашей стране под руководством главы государства осуществляется масштабная работа по дальнейшему совершенствованию системы выявления, отбора, обучения и воспитания одаренной молодежи. Открытие вышеупомянутой специализированной школы в отдаленном Муйнакском районе стало знаменательным событием в социальной жизни нашей республики.

Стоимость строительно-монтажных работ составила более восьми с половиной миллиарда сумов. Она оснащена современным инвентарем на сумму свыше 500 миллионов сумов. В этом году в классы с углубленным обучением точных наук после тестовых испытаний принято 168 детей.

Участники церемонии ознакомились с условиями, созданными для учащихся и их наставников.

ККИА

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Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
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