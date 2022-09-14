"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

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НАГРАЖДЕНЫ ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА «САМЫЙ ВЕЛИКИЙ, САМЫЙ ДОРОГОЙ»

В Выставочном зале Каракалпакского отделения Академии художеств Узбекистана прошла торжественная церемония награждения победителей традиционного конкурса «Самый великий, самый дорогой», посвященный 31-й годовщине независимости Республики Узбекистан.

На мероприятии, организованном Каракалпакским республиканским управлением информации и массовых коммуникаций, Каракалпакским отделением Союза журналистов Узбекистана, Союзом писателей, Каракалпакским отделением Академии художеств Узбекистана, агентством «Каракалпаккино», отмечалась важность доведения до широкой общественности практических результатов проводимых в стране кардинальных реформ и поощрение творческих работников, проявляющих активность в данной области.

На конкурсе были рассмотрены работы писателей и поэтов, представителей печатных и электронных средств массовой информации, народно-прикладного искусства, художников, фотографов и дизайнеров, вобравших в себя главную идею «В Новом Узбекистане достоинство человека, интересы народа — наивысшая ценность».

Составом жюри победителями были признаны народный писатель Каракалпакстана А.Султанов, киносценарист Б.Мадияров, радиожурналист К.Палымов, художник и искусствовед У.Утегенова, редактор телевидения Каракалпакстана А.Бердимуратова, собственный корреспондент газеты «Еркин Каракалпакстан» С.Оразымбетов.

Всем победителям вручены дипломы и памятные подарки.

ККИА