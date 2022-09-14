"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Общество

РАЗВИВАЕМ РЕГИОН

Для социально-экономического развития Приаралья, поддержки предпринимательства, обеспечения благосостояния народа приняты постановления и указы.

В Муйнакском районе осуществили работу в рамках исполнения задач, определенных в Указе Президента страны «О дополнительных мерах по ускоренному развитию региона Приаралья» от 23 ноября 2021 года.

— Проанализировано исполнение задач данного указа и постановления Кенгаша Сената Олий Мажлиса от 9 декабря 2021 года, — говорит заместитель Председателя Комитета Сената Олий Мажлиса по вопросам развития Приаралья Ботир Матмуротов.

— В первом полугодии налажена деятельность 611 бизнес-субъектов, из них у субъектов предпринимательства, специализирующихся в направлениях местной промышленности, сельского хозяйства и сервиса, есть налоговые льготы. Для налога на прибыль к 17 субъектам применены льготы в размере 265,1 миллиона сумов, налога на оборотные средства к 161 субъектам применены льготы в размере 617,2 миллиона сумов, подоходного налога с физических лиц и социального налога к 298 субъектам применены льготы в размере 3 миллиардов 275,9 миллиона сумов, налога на имущество и землю к 136 субъектам применены льготы в размере 4 миллиардов 851,9 миллиона сумов.

Агентство продвижения экспорта покрыло транспортные расходы в размере 1,2 миллиарда сумов 13 предприятиям. При экспорте товаров с высокой добавленной стоимостью 26 предприятиям возвращены 27,9 миллиарда сумов.

В ходе изучений выявлено, что ответственные работники не полностью проинформировали о сути указа, всех предоставляемых льготах.

Глава нашего государства во время визита в Каракалпакстан поддержал предложения по решению разных вопросов в сфере опережающего развития семейного бизнеса, аграрного сектора, промышленности и инфраструктуры, выделения субсидий социально уязвимым слоям населения. В целях развития предпринимательства в Каракалпакстане одобрено внесение послаблений в проект решения по многим отраслям, таких как снижение ставки налога на прибыль для региона с 15% до 7,5%, снижение ставок налога на имущество и земельный налог в два раза.

Указ главы нашего государства «О дополнительных мерах по повышению благосостояния населения за счет ускоренного развития предпринимательства, инновационных технологий и инфраструктур в Республике Каракалпакстан» от 31 августа 2022 года создает дополнительные возможности для предпринимателей. Документ способствует эффективному использованию производственного и инвестиционного потенциала, развитию предпринимательства и стимулированию производства конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью, расширению объема финансовых услуг, оказываемых предпринимателям, обеспечению занятости населения, повышению экономического и социального развития региона.

Д.Абибуллаев,

УзА.