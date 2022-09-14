Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 06:20:56, 14.09.2022
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"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

АГРАРНАЯ СФЕРА

СТАРТ УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ

В одном из хозяйств общества с ограниченной ответственностью «Midasiatexcluster» Ходжейлийского района прошло мероприятие, приуроченное началу уборки урожая хлопка-сырца.

В нем приняли участие хакимы районов, руководители секторов, соответствующих министерств и организаций.

Особо отмечались важность своевременной подготовки сельскохозяйственной техники, создания благоприятных условий для участников уборочной кампании, недопустимость принудительного и детского труда.

Заместитель Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан Д.Каипов подробно изложил задачи, стоящие в данном направлении.

В этот же день на хирман начали поступать первые тонны урожая нынешнего года.

ККИА

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Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
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