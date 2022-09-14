СТАРТ УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ
В одном из хозяйств общества с ограниченной ответственностью «Midasiatexcluster» Ходжейлийского района прошло мероприятие, приуроченное началу уборки урожая хлопка-сырца.
В нем приняли участие хакимы районов, руководители секторов, соответствующих министерств и организаций.
Особо отмечались важность своевременной подготовки сельскохозяйственной техники, создания благоприятных условий для участников уборочной кампании, недопустимость принудительного и детского труда.
Заместитель Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан Д.Каипов подробно изложил задачи, стоящие в данном направлении.
В этот же день на хирман начали поступать первые тонны урожая нынешнего года.
ККИА