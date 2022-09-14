"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА" АГРАРНАЯ СФЕРА СТАРТ УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ В одном из хозяйств общества с ограниченной ответственностью «Midasiatexcluster» Ходжейлийского района прошло мероприятие, приуроченное началу уборки урожая хлопка-сырца. В нем приняли участие хакимы районов, руководители секторов, соответствующих министерств и организаций. Особо отмечались важность своевременной подготовки сельскохозяйственной техники, создания благоприятных условий для участников уборочной кампании, недопустимость принудительного и детского труда. Заместитель Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан Д.Каипов подробно изложил задачи, стоящие в данном направлении. В этот же день на хирман начали поступать первые тонны урожая нынешнего года. ККИА Сәне: 14.09.2022 05:03:31 6 мәрте оқылды