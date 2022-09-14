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ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

О ТРИДЦАТЬ ПЯТОЙ СЕССИИ ЖОКАРГЫ КЕНЕСА РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН

12 сентября этого года состоялась тридцать пятая сессия Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан.

В работе сессии приняли участие члены Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан, правительства Республики Каракалпакстан, хакимы города и районов, руководители соответствующих сфер, представители средств массовой информации.

Сессию вступительным словом открыл Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан А.Орынбаев.

Депутаты избрали Секретариат и утвердили повестку дня сессии.

Согласно повестке дня сессии, был рассмотрен проект Закона Республики Каракалпакстан «Об административно-территориальном устройстве Республики Каракалпакстан». С докладом по данному вопросу выступила председатель Комитета по законности, судебно-правовым вопросам и противодействию коррупции З.Реймова.

Отмечалось, что проект Закона впервые вводит основные принципы и понятия в области административно-территориального устройства. А также четко определены полномочия и задачи государственных органов при принятии решений по вопросам административно-территориального устройства.

Регулируются вопросы создания комиссий в области административно-территориального устройства и общий порядок, основные задачи их деятельности, а также сроки и содержание подготовки заключений комиссиями. В проекте Закона приведены положения об образовании, упразднении и изменении границ административно-территориальных единиц, установления и перенесении административных центров административно-территориальных единиц, изменения подчиненности административно-территориальных единиц.

После выступления по этому вопросу начальника Каракалпакского республиканского управления Кадастрового агентства И.Тлеуова сессией принято соответствующее постановление.

Далее депутаты заслушали информации председателя суда Республики Каракалпакстан К.Тарихова и председателя Административного суда республики А.Нурлипесова о деятельности, связанной с защитой через суд прав и свобод граждан, прав и законных интересов предприятий, организаций и учреждений и приняли по ним постановление.

Следующим в повестке дня сессии был заслушан отчет руководителя департамента по развитию государственного языка при Совете Министров Республики Каракалпакстан П.Дабылова об осуществляемой работе по выявлению и устранению проблем, связанных с развитием государственного языка, функционированием государственного языка.

Он отметил, что тиражом в тысячу экземпляров выпущено практическое пособие на латинице «Делопроизводство на государственном языке». Программистами Ташкентского государственного экономического университета разрабатывается научно-практический проект «Цифровая технология каракалпакского языка». Кроме того, готовится к печати пятитомник «Толковый словарь каракалпакского языка». Идет интенсивная работа по созданию энциклопедического словаря каракалпакского языка по отраслям. После ряда вопросов депутатов выступающему, было принято постановление.

В заключение депутаты рассмотрели вопросы «О внесении изменений в состав отдельных комитетов Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан» и «Об утверждении постановлений Президиума Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, принятых в период между сессиями» и приняли соответствующие постановления.

На этом тридцать пятая сессия Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан завершила свою работу.

ККИА