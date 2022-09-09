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Спорт

КУНГРАДСКИЕ ПАЛВАНЫ — ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ

Недавно в Нукусской детской и юношеской спортивной школе №1 прошли соревнования по курашу на Кубок прокурора Республики Каракалпакстан.

Турнир был организован Прокуратурой Республики Каракалпакстан, Министерством развития спорта республики и Каракалпакским отделением Федерации кураша Узбекистана.

Как известно, постановлением Президента Республики Узбе­кистан «О мерах по развитию и дальнейшему повышению международного авторитета национального вида кураш» утверждены Концепция по поднятию на новый уровень национального вида спорта кураш до 2025 года и соответствующая «дорожная карта».

В розыгрыше Кубка прокурора Республики Каракалпакстан приняли участие курашисты из числа победителей городского и районного этапов. В общекомандном зачете турнир выиграли палваны Кунградского района, которым и вручен Кубок. Второе место за атлетами из Амударьинского района, а третье место поделили борцы Кегейлийского и Нукусского районов.

Особый интерес у зрителей вызвало абсолютное первенство. В решающей схватке здесь встретились Балтабай Балтаев из Хорезмской области и представитель нашей республики Захриддин Заитов. В упорной схватке победу одержал гость из Хорезма. Третьего места удостоились Санджар Неъматов из Самар­кандской области и Мирбек Абдихаликов из Каракалпакстана.

Присутствовавшие на церемонии награждения Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан А.Орынбаев, глава правительства республики К.Сариев, прокурор Каракалпакстана Э.Таджиев горячо поздравили победителей и призеров турнира.

Следует сказать, что абсолютный победитель получил 50 миллионов сумов денежного вознаграждения, второй призер — 25 миллионов сумов, занявшие третьи места получили по 10 миллионов.

Ценными подарками отмечены также победители и призеры в командных соревнованиях. Также были определены победители в номинациях «Лучший рефери», «Лучший тренер» и «Лучший спортсмен».

Д.Абибуллаев,

корреспондент ККИА.

Фото М.Хабибуллаева.