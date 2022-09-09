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Образование

В ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ШКОЛЕ СТАРТОВАЛ НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД

В Президентской школе города Нукуса состоялось мероприятие, посвященное началу нового учебного года.

Выступивший на нем Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан А.Орынбаев поздравил педагогов и учеников с наступлением нового учебного сезона.

Он отметил, что по инициативе и под непосредственным руководством главы государства осуществляются коренные преобразования в сфере образования, одним из ярких свидетельств которых является успешная деятельность Президентских школ, в том числе, в столице нашей республики.

В 2021/2022 учебном году школу окончили 22 ученика, они стали обладателями грантов на сумму более 4 миллионов долларов. Из них четверо поступили в престижные учебные заведения Соединенных Штатов Америки, Республики Корея и Турции, остальные 18 выпускников стали студентами университета «Янги Узбекистон».

В новом учебном году в пятый класс принято 24 ученика из почти двух с половиной тысяч претендентов.

Руководитель республики ознакомился с условиями, созданными для воспитанников школы, побеседовал с зарубежными и местными преподавателями, вручил праздничные подарки группе активных педагогов.

Занятия в школе начались традиционными уроками Независимости.

ККИА