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Общество

ЧИМБАЙСКИЙ РАЙОН: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Чимбайский район, с богатой историей и древними традициями, занимает одно из ключевых мест в социально-экономической жизни республики.

За последние годы в районе, где проживают почти 115 тысяч человек, достигнут ряд положительных результатов в различных сферах. Тем не менее, из-за безответственного отношения некоторых руководителей к своим обязанностям, население района регулярно сталкивается с серьезными проблемами в сферах занятости, здравоохранения, образования, дорожного строительства, обеспечения питьевой водой, что вызывало справедливые нарекания со стороны граждан.

На днях Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан А.Орынбаев побывал в Чимбайском районе, где ознакомился с ходом работы, направленной на решение насущных проблем, волнующих людей и повышению их благосостояния, в частности, исполнение поручений, данных по обращениям граждан в адрес Жокаргы Кенеса.

В зале заседаний хакимията Чимбайского района состоялось совещание по вышеуказанным вопросам, в котором приняли участие руководители соответствующих министерств, ведомств, предприятий и организаций, районных учреждений, сходов граждан.

В своем выступлении А.Орынбаев отметил, что под руководством Президента широко осуществляются масштабные преобразования, в основе которых лежит идея «За честь и достоинство человека». Разворачивается реализация государственных программ «Обод кишлок», «Обод махалла», «Каждая семья — предприниматель», «Молодежь — наше будущее», оказывается всесторонняя поддержка лицам, включенным в «железную тетрадь», «молодежную тетрадь» и «женскую тетрадь». Однако, в результате безответственного отношения ряда работников руководящего звена справедливо рождают недовольство населения социально-экономической политикой государства. Наблюдаются заметные недостатки в ряде социальных отраслей, строительстве, сфере благоустройства.

Вместе с тем, Председатель Жокаргы Кенеса сказал, что успешная реализация недавно принятого Указа главы нашего государства «О дополнительных мерах по повышению благосостояния населения Республики Каракалпакстан путем ускоренного развития предпринимательства, инновационных технологий и инфраструктур» позволит эффективно использовать социально-экономический, в том числе производственный и инвестиционный потенциал Каракалпакстана, дать толчок дальнейшему развитию предпринимательства и стимулированию продукции конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью, расширить спектр оказываемых предпринимателям финансовых услуг, обеспечить занятость населения путем создания инфраструктурных условий, перейти на новый уровень экономического и социального развития.

Особо отмечено, что в текущем году на социально-экономическое развитие и обеспечение благосостояния населения выделено около 17 миллиардов сумов.

Выступившие на мероприятии хаким района А.Тажетдинов, руководители сходов граждан высказали свои мнения и предложения по устранению в кратчайшие сроки имеющихся проблем, вытекающие из пожеланий простых граждан.

На совещании ответственным за организацию данных мер был прикреплен председатель комитета Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан Д.Утамбетов.

А.Оразов,

корреспондент ККИА.