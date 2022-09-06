"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ФАЛЬКИ: ОТЕЦ И СЫН

На днях в Государственном музее искусств Республики Каракалпакстан имени И.В. Савицкого открыта выставка «Фальки. Отец и сын», приуроченная к Дню Независимости страны.

Выставка посвящена одному из знаковых фигур в изобразительном искусстве ХХ века, ставшей одной из классиков русской живописи Роберту Рафаиловичу Фальку и его сыну, неизвестному широкому кругу зрителей художнику, Валерию. Выставка демонстрирует их творчество, в том числе, в значимый для отца и сына период их жизни, когда они жили во Франции.

На открытии выставки директор музея Т.Мкртычев отметил, что поклонники изобразительного искусства имеют уникальную возможность увидеть работы отца и сына. Впервые после далекой парижской выставки «Русские художники» 1936 года произведения отца и сына демонстрируются вместе.

Народный художник Каракалпакстана, заслуженный наставник молодежи Узбекистана Ж.Лепесов поделился воспоминаниями студенческих лет, когда он попал на творческий вечер Р.Фалька в Алматы, организованный его вдовой А.В.Щекин-Кротовой.

Жизненный и творческий пути Р.Р.Фалька были неровными: взлеты и падения, признание и забвение, а также подчеркнутое недоверие со стороны властей. Это о его работах на выставке «30 лет МОСХа», на которой выставлялись художники-авангардисты, глава бывшего СССР Н.Хрущев отозвался столь пренебрежительно и уничижительно. Чуткий художник и блестящий педагог, почти 10 лет провел в Париже, а вернувшись на родину, его творчество оказалось ненужным.

Как и многие его соратники по цеху, в своем творчестве стремился показать восточную тему. Он неоднократно бывал в Узбекистане, в том числе, в годы эвакуации в Самарканде. В музее имеются 3 работы среднеазиатского периода: «На фоне сюзане», «У хауза» и «На площади в Самарканде».

Основатель нукусского музея И.В.Савицкий тесно общался с Р.Р. Фальком в Самарканде во время его пребывания в эвакуации. Имеются сведения, что Р.Фальк и И.Савицкий лечились в 1943 году в одной больничной палате в Самарканде, где последний познакомился с женой Фалька А.В.Щекин-Кротовой. Много лет спустя, уже после смерти художника, она помогла И.В.Савицкому сформировать для музея небольшую коллекцию работ Р.Фалька, которая отражает основные этапы его творчества. Также ею были переданы в Нукус 10 работ Валерия Фалька.

Творческая судьба Валерия Фалька была непродолжительной. Свой путь в искусстве он начал в Париже в 1933 году, но его жизнь оборвалась после ранения во время Второй мировой войны. Валерий — сын от первого брака с Е.С. Потехиной, своей сокурсницей и художницей. Так сложилась жизнь, что Валерий родился после разрыва отношений родителей. Однако, судя по архивным материалам, отношения с сыном всегда занимали важное место в жизни художника, но достичь взаимопонимания с Валерием ему удалось только во время их совместного проживания в Париже (1933-1937г.г.). За эти годы отец, зная о художественных склонностях сына, убедил его заняться изобразительным искусством. Валерий поступил в художественную школу, начал помогать отцу в работе над заказами, связанными с кинематографом, и даже экспонировал свои работы на выставке «Русские художники» в галерее «Зак» в 1936 г.

Их творческая связь продолжалась и после возвращения в Москву. Известно, что отец и сын принимали участие в оформлении спектакля по пьесе М.Ю. Лермонтова «Испанцы» в Государственном еврейском театре в 1940 году.

Однако жизнь В.Фалька оборвалась во время Великой отечественной войны. Несмотря на слабое здоровье, он добился призыва на военную службу, участвовал в битве под Сталинградом, был ранен и марте 1943 года скончался в госпитале.

Отец узнал об этом только в конце того же года, когда вернулся в Москву из эвакуации. Для Р.Фалька смерть сына стала незаживающей душевной раной. Он высоко ценил творчества Валерия и старался сделать всё, чтобы его художественное наследие заняло достойное место. Это особое отношение к творчеству Валерия было воспринято окружением Р.Фалька, в том числе, А.В. Щекин-Кротовой.

Посетители выставки отметили мастерство художников, в особенности произведений незнакомого им В.Фалька. Выставка продлится полгода.

И.ПЕТРУШИНА