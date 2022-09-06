Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 06:31:46, 06.09.2022
Биринши бет
Дағазалар
Кириў
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ФАЛЬКИ: ОТЕЦ И СЫН

На днях в Государственном музее искусств Республики Каракалпакстан имени И.В. Савицкого открыта выставка «Фальки. Отец и сын», приуроченная  к Дню Независимости страны.

Выставка посвящена одному из знаковых фигур в  изобразительном искусстве ХХ века, ставшей одной из классиков русской живописи  Роберту Рафаиловичу Фальку и его сыну, неизвестному широкому кругу зрителей художнику,  Валерию. Выставка демонстрирует их творчество, в  том числе, в значимый для отца и сына период их жизни, когда они жили во Франции.

На открытии выставки директор музея Т.Мкртычев отметил, что поклонники изобразительного искусства  имеют уникальную возможность увидеть работы отца и сына. Впервые после далекой парижской выставки «Русские художники» 1936 года произведения отца и сына демонстрируются  вместе.

Народный художник Каракалпакстана, заслуженный наставник молодежи Узбекистана Ж.Лепесов поделился воспоминаниями студенческих лет, когда он  попал на творческий вечер Р.Фалька в Алматы, организованный его вдовой А.В.Щекин-Кротовой.  

Жизненный и творческий пути Р.Р.Фалька были неровными: взлеты и падения, признание и забвение, а также подчеркнутое недоверие со стороны властей. Это о его работах на выставке «30 лет МОСХа», на которой выставлялись художники-авангардисты,  глава бывшего СССР Н.Хрущев отозвался столь пренебрежительно и уничижительно.  Чуткий художник и блестящий педагог, почти 10 лет провел в Париже, а вернувшись на родину, его творчество оказалось ненужным.

Как и многие его  соратники по цеху,  в своем творчестве стремился показать восточную тему. Он неоднократно бывал в Узбекистане, в том числе, в годы эвакуации в Самарканде. В  музее имеются 3 работы среднеазиатского периода: «На фоне сюзане», «У хауза» и «На площади в Самарканде».

Основатель нукусского музея И.В.Савицкий  тесно общался с Р.Р. Фальком в Самарканде во время его пребывания в эвакуации. Имеются сведения, что Р.Фальк и И.Савицкий лечились в 1943 году в одной больничной палате в Самарканде, где последний познакомился с женой Фалька А.В.Щекин-Кротовой. Много лет спустя, уже после смерти художника, она помогла И.В.Савицкому сформировать для музея небольшую коллекцию работ Р.Фалька, которая отражает основные этапы его творчества. Также ею были переданы в Нукус 10 работ Валерия Фалька.

Творческая судьба Валерия Фалька была непродолжительной. Свой путь в искусстве он начал в Париже в 1933 году, но его жизнь оборвалась после ранения во время Второй мировой войны. Валерий — сын от первого брака с Е.С. Потехиной, своей сокурсницей  и художницей. Так сложилась жизнь, что Валерий родился после разрыва отношений родителей. Однако, судя по архивным материалам, отношения с сыном всегда занимали важное место в жизни художника, но достичь взаимопонимания с Валерием ему удалось только во время их совместного проживания в Париже (1933-1937г.г.). За эти годы отец, зная о художественных склонностях сына, убедил его заняться изобразительным искусством.  Валерий поступил в художественную школу, начал помогать отцу в работе над заказами, связанными с кинематографом, и даже экспонировал свои работы на выставке «Русские художники» в галерее «Зак» в 1936 г.

Их творческая связь продолжалась и после возвращения в Москву. Известно, что отец и сын принимали участие в оформлении спектакля  по пьесе М.Ю. Лермонтова «Испанцы» в Государственном еврейском театре в 1940 году.

Однако жизнь В.Фалька оборвалась во время Великой отечественной войны. Несмотря на слабое здоровье, он добился призыва на военную службу, участвовал в битве под Сталинградом, был ранен и марте 1943 года скончался в госпитале.

Отец узнал об этом только в конце того же года, когда вернулся в Москву из эвакуации. Для Р.Фалька смерть сына стала незаживающей душевной раной. Он  высоко ценил творчества Валерия и старался сделать всё, чтобы его художественное наследие заняло достойное место. Это особое отношение к творчеству Валерия было воспринято окружением Р.Фалька, в том числе, А.В. Щекин-Кротовой.

Посетители выставки  отметили мастерство  художников,  в особенности  произведений незнакомого им  В.Фалька. Выставка продлится   полгода.

И.ПЕТРУШИНА

11 мәрте оқылды
Излеў


Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар
Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF