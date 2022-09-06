ПРАЗДНИЧНЫЕ ТОРЖЕСТВА В ЕЛАБАТЕ
На совместном предприятии общества с ограниченной ответственностью «Кунградский содовый завод» Республики Каракалпакстан состоялось праздничное мероприятие, посвященное 31-й годовщине государственной независимости Республики Узбекистан под девизом «В Новом Узбекистане достоинство человека, интересы народа — наивысшая ценность».
На мероприятии группе сотрудников предприятия за самоотверженный труд вручили почетные грамоты и памятные подарки АО «Узкимёсаноат».
В связи с праздником также были награждены победители спортивных соревнований среди мальчиков по волейболу, среди девочек по баскетболу, а также соревнований «Мы — спортивная семья», победители соревнований по мини-футболу на Кубок хокима среди молодежи предприятий и учреждений Кунградского района.
Для работников предприятий и их семей была продемонстрирована концертная программа.
Д.Абибуллаев,
УзА.