ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАГРАД
Накануне праздника Независимости группа активных представителей различных сфер были отмечены наградами.
Недавно в Жокаргы Кенесе Республики Каракалпакстан состоялась торжественная церемония вручения наград их владельцам.
В ходе мероприятия Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан А.Орынбаев поздравил собравшихся с 31-й годовщиной независимости Республики Узбекистан и пожелал им дальнейших успехов в созидательной деятельности.
На церемонии группе соотечественников были вручены государственные награды и нагрудные знаки.
А также, за достойный вклад в дело усиления роли и значения органов самоуправления граждан в обществе, ряду аксакалов и активистов махаллинских сходов граждан, руководителей организаций и учреждений, торжественно вручены нагрудный знак «Махалла ифтикори».
Выступившие затем советник Президента Республики Узбекистан, министр по поддержке махалли и старшего поколения Республики Узбекистан Т.Худайбергенови другие горячо поздравили награжденных лиц.
Отмечалась ключевая роль института махалли в сохранении мира и согласия в обществе, воспитании подрастающего поколения, решении насущных проблем молодежи и женщин.
На мероприятии Т.Худайбергенов вручил Председателю Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан А.Орынбаеву нагрудный знак «Махалла ифтикори».
Всем 35 гражданам, отмеченным вышеупомянутым нагрудным знаком, предоставлены бесплатные путевки на десятидневный отдых в санатории «Навбахор» и единовременные денежные вознаграждения в сумме 4-х кратного размера базовой расчетной величины.
А.Жиемуратов,
ККИА.