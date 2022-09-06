"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

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ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАГРАД

Накануне праздника Независимости группа активных представителей различных сфер были отмечены наградами.

Недавно в Жокаргы Кенесе Республики Каракалпакстан состоялась торжественная церемония вручения наград их владельцам.

В ходе мероприятия Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан А.Орынбаев поздравил собравшихся с 31-й годовщиной независимости Республики Узбекистан и пожелал им дальнейших успехов в созидательной деятельности.

На церемонии группе соотечественников были вручены государственные награды и нагрудные знаки.

А также, за достойный вклад в дело усиления роли и значения органов самоуправления граждан в обществе, ряду аксакалов и активистов махаллинских сходов граждан, руководителей организаций и учреждений, торжественно вручены нагрудный знак «Махалла ифтикори».

Выступившие затем советник Президента Республики Узбекистан, министр по поддержке махалли и старшего поколения Республики Узбекистан Т.Худайбергенови другие горячо поздравили награжденных лиц.

Отмечалась ключевая роль института махалли в сохранении мира и согласия в обществе, воспитании подрастающего поколения, решении насущных проблем молодежи и женщин.

На мероприятии Т.Худайбергенов вручил Председателю Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан А.Орынбаеву нагрудный знак «Махалла ифтикори».

Всем 35 гражданам, отмеченным вышеупомянутым нагрудным знаком, предоставлены бесплатные путевки на десятидневный отдых в санатории «Навбахор» и единовременные денежные вознаграждения в сумме 4-х кратного размера базовой расчетной величины.

А.Жиемуратов,

ККИА.