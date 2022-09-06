"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Честь и достоинство человека — наивысшая ценность

ЗНАК ПОЧТЕНИЯ К СТАРШЕМУ ПОКОЛЕНИЮ

Как известно, Указом главы нашего государства «О награждении в связи с тридцать первой годовщиной независимости Республики Узбекистан группы государственных служащих и работников производственной и социально-экономической сфер», группа представителей старшего поколения, перешагнувших 100-летний возраст, были награждены медалью «Шухрат».

Среди них и жительница махаллинского схода граждан «Курылысшы» города Нукуса Базар апа Бекбергенова. Отметившая в этом году 102-летие, она живет счастливой жизнью, купаясь в любви детей, внуков и правнуков.

В канун празднования независимости Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан А.Орынбаев посетил семью Базар апа и от имени Президента вручил ей медаль «Шухрат» и ценные подарки.

В свою очередь, Базар апа, раскрыв ладони для молитвы, пожелала мирного неба над Родиной, благополучия и процветания народу и выразила искреннюю признательность Президенту за глубокую заботу о представителях старшего поколения.

ККИА