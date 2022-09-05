"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Общество

СТОЛИЧНЫЕ МАХАЛЛИ СТАНОВЯТСЯ КРАШЕ

Еще недавно некоторые махалли Нукуса никак не вписывались в облик современной столицы. Внеплановые и беспорядочные застройки, улицы без названия, отсутствие элементарных бытовых условий и внутренних дорог — все это можно было наблюдать на юге Нукуса, в населенных пунктах «Коскуль-3» и «Коскуль-4».

Шесть лет назад их объединили в одну махаллю, получившую название «Жана базар», сегодня в ней проживает более 10 тысяч человек, которые теперь точно знают, что такое жить в столице. В ходе поездки в Каракалпакстан в феврале этого года глава государства ознакомился с одним из проектов, запущенных в этом схоже граждан. Здесь создано современное предприятие по производству дверей и оконных рам, в год планируется выпускать до 270 тысяч метров готовой продукции. На производстве занято более 230 человек, большая часть из них, молодые люди, многие из них до этого были безработными. Занимаются жители махалли и предпринимательством, создаются возможности для привлечения жителей к сезонным работам.

Швейный цех, открытый при поддержке махаллин­ского комитета, расположился в стилизованной юрте. Помимо привычных материалов при ее сборке использовали специальное наружное покрытие, спасающее от жары и холодов. Пятнадцать жительниц схода граждан шьют на заказ спецодежду, выполняют различные заказы, на очереди — заключение договоров с медицинскими учреждениями.

Детские и спортивные площадки, широкие улицы, ремонт жилья и реконструкция различных объектов, реализация проектов — в махалле началась новая жизнь.

О том, как изменилась махалля, говорят цифры. Асфальтового покрытия здесь проложили почти 3 километра, шебеночно-песочной смесью укрепили дороги на 18,3 километра. Линий электропередач в сходе граждан протянули на 16, 1 км, водопровода — на 2,3 километра, газопровода на 42,8 километров. Ремонтные работы коснулись более 2600 домов. В махалле часто справляют новоселье — одни переезжают сюда из других районов Нукуса, другие возводят жилье на месте ветхого, чтобы обосноваться основательно.

Тиллаханапа Мустафаева рада за старшего сына. На днях он с семьей переехал в свой дом, построенный на одной из обновленных улиц махалли.

— Было время, думали перебраться отсюда, ведь условия для жизни оставляли желать лучшего, — делится Т.Мустафаева. — Благодаря инициативе главы государства «Жана базар» превратился в одну из самых благоустроенных махаллей. Этих перемен люди ждали долгие годы, решали проблемы самостоятельно, жили надеждами. Теперь все изменилось и можно с уверенностью сказать, что радость пришла в каждый дом, каждую семью.

Махаллинский сход граждан «Амударья» тоже коснулись перемены. Ее жители, общаясь друг с другом, с улыбкой вспоминают прежние времена, когда они сомневались — в городе они живут или в отдаленном от столицы ауле. Осенью и зимой многие улицы утопали в грязи, а ночами за окнами была непроглядная тьма. Когда начались работы по ее обновлению, признаются старейшины, не верил, что их доведут до конца.

Теперь, когда практически за воротами их домов проложили асфальт, а часть дорог покрыли ЩПС, улицы заполнила детвора. Кататься на велосипедах, скейтах и самокатах — одно удовольствие. Нравятся ей и игровые площадки, выросшие в их махалле, а ребята постарше приходят по вечерам на спортивные площадки. Родители рады, их детям есть чем заняться.

Асфальтом в махалле покроют более 6 километров дорог. Ответственность за выполнение работ возложена на МЧС Узбекистана, к ним также подключены подрядные организации предприятий «Узавтойул». Всего по Нукусу задействовано более 40 единиц техники, а заасфальтировано будет свыше 300 километров дорог.

Махалля «Амударья» славится предприимчивыми людьми, здесь сосредоточены не только торговые точки и точки по оказанию различных услуг, но и промышленные предприятия, есть семейный детский сад, пекарня, швейные цеха, развивается ресторанный бизнес. В новых условиях заниматься предпринимательством стало намного проще, инфраструктура улучшается, а значит и условий для занятий бизнесом становится больше.

Обновленной примет ребят и общеобразовательная школа №24. В этом учебном году за парты сядут 190 первоклассников.

Махалли, в которые пришла новая жизнь, являтся своеобразными символами Третьего Ренессанса, ярким показателем того, что в Узбекистане человек и его достоинство ценятся превыше всего.

Инфраструктура и дальше будет развиваться. Благодаря инициативе главы государства намечены большие планы, связанные с улучшениями условий жизни населения Приаралья.

Так, только в реконструкцию автомобильной дороги «Гузар — Бухара — Нукус — Бейнеу» будет вложено 160 миллионов долларов. Не останутся без внимания и внутренние дороги, их также приведут в надлежащий вид. Ремонтные работы коснутся 500 км водопроводных сетей, более 150 колодцев, насосных и водонапорных станций. Учитывая рост строительства жилья в республике, остается проблема, связанная с канализационными сетями. Их строительством займутся в Нукусе и районных центрах Ходжейли и Тахиаташ. А еще по всей республике обновят почти 130 трансформаторов и около 7500 тысяч деревянных опор.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

«Делай бизнес в Каракалпакстане» — сегодня это не просто лозунг, а самое настоящее руководство к действию. Созданные в республике условия для предпринимателей, в том числе иностранных, позволяют запускать самые смелые стартапы. Содействие в их реализации и другие услуги готовы оказать в открытом в Нукусе Ситуационном центре инвестиционных проектов. В ходе своей поездки в Каракалпакстан в июле этого года глава государства ознакомился с его деятельностью. Единой системой формирования, реализации и мониторинга бизнес-проектов уже воспользовались многие представители деловой среды. При центре действует Совет предпринимателей, где можно обсудить идеи и предложения, найти тех, кто готов присоединиться к команде, вложиться в общее дело. На помощь также придут представители Министерства инвестиций и внешней торговли и Торгово-промышленной палаты, которые готовы предложить уже разработанные проекты с учетом специфики региона. По данным Госкомстата Узбекистана объем основных инвестиций только в первом квартале этого года составил 1,6 триллионов сумов, при этом иностранные инвестиции и кредиты превысили 431 миллиард сумов. Из них 74,8 миллиарда сумов — иностранные кредиты под гарантию Республики Узбекистан, 356,9 миллиарда сумов составили прямые иностранные инвестиции и кредиты. В феврале этого года правительством страны было выделено 1,5 трлн. сумов, направленных на развитие региона по всем направлениям.

Сегодня в республике реализуются около 4500 инвестиционных проектов, их в ближайшем будущем станет еще больше — в столице Каракалпакстана появится Центр поддержки инвесторов. Здесь на безвозмездной основе помогут предпринимателям подготовить всю необходимую проектную документацию, получить кредит, субсидию или компенсацию.

Также в центре окажут содействие с выводом продукции на рынки. Тем, чья продукция уже получила высокую оценку за пределами страны, а это Россия, Казахстан, Азербайджан, Южная Корея и другие государства, возместят до 70 % расходов на транспортировку материалов по Узбекистану, из которых в северном регионе производят продукцию на экспорт. Эти преференции будут действовать до 2027 года. Данная мера поддержки позволит экспортерам значительно сэкономить средства, которые можно будет вложить в развитие производства.

Отклики

СТАВКА НА МОЛОДЕЖЬ

Юность — самая прекрасная пора, время, когда ты только начинаешь открывать себя и мир вокруг, строишь планы на будущее. Впереди вся жизнь, но уже сегодня мы должны понимать, что от нас зависит завтрашний день родной страны, а значит — твердо идти к намеченной цели, развиваться, повышать уровень своих знаний. Мечта каждого выпускника школы, лицея или колледжа — стать студентом, обучаться выбранной профессии. Еще учась в начальных классах, я поняла, что хочу работать в сфере средств массовой информации. В этом году я окончила школу и поступила на факультет телерадио­журналистики Университета журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана. Обучаться буду на основе государственного гранта. Руководитель нашей страны уделяет огромное внимание вопросам молодежной политики, а ее представители в Каракалпакстане получают особые льготы и преференции. Участвуя во внеочередной сессии Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, глава государства озвучил новые меры поддержки региона Приаралья.

Так, шести с половиной тысяче юношам и девушкам из Каракалпакстана будут предоставлены квоты на поступление в вузы страны. Получив образование, они вернутся в дома, а это значит, что тысячи предприятий, школ, медицинских учреждений, крупных компаний республики получат квалифицированных специалистов. Это говорит об отеческой заботе Президента, который делает на новое поколение большую ставку.

Фарангиз Машарипова,

студентка Университета журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана.

ПОД НАДЕЖНОЙ ЗАЩИТОЙ ГОСУДАРСТВА

— именно так сегодня развивается бизнес в нашей стране. Никогда еще предприниматели не получали столь огромной поддержки, как в последние шесть лет. Деловые люди Каракалпакстана ощущают ее на себе особенно, так как Президент не раз наделял нас особыми привилегиями. Каждый приезд руководителя страны ознаменован специальными программами развития региона, дающими результат. Только в 2019 году Шавкатом Мирзиеёвым было анонсировано пять приоритетных направлений развития республики, включающих как развитие промышленности, организация крупных и малых производств во всех отраслях, так и создание современной, удобной для производства и населения инфраструктуры.

В феврале этого года руководство страны выделило 1,5 триллиона сумов на развитие региона по всем отраслям.

В ходе своей поездки в Каракалпакстан в августе, Президент вновь поднял вопрос, касающийся предпринимательства. Каждый, кто занимается бизнесом, понимает, насколько важны налоговые послабления. Для деловых людей республики налог на прибыль теперь будет снижен с 15 до 7,5%, то есть, в два раза. Налог с оборота — в Нукусе с 4% до 2%, в отдалённых районах — с 1% до 0,5%, в остальных районах — с 2% до 1%. Ставки земельного и имущественного налогов — вдвое по отношению к действующим ставкам. До 2025 года все средства, собранные сверх плана по НДС в Каракалпакстане, будут оставаться в местном бюджете.

Перед нами открываются большие возможности, используя которые нужно и дальше трудиться во благо нашей Родины.

Амина Бекжанова,

руководитель общества с ограниченной ответственностью “Muinak tour”.

УВЕРЕННОСТЬ В БУДУЩЕМ НОВЫХ ПОКОЛЕНИЙ

Я родился и вырос в Муйнаке, и каждый раз приезжая в родной город не перестаю радоваться и удивляться происходящим в нем переменам. Главой государства принят ряд программ, направленных на развитие Муйнакского района. Они касаются не только бизнеса, но и образования, медицины, всех сфер жизни. Стоит сказать, что за 6 лет Президентом был подписан 31 документ, направленный на всестороннюю поддержку региона Приаралья. На внеочередной сессии Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан Шавкат Мирзиеёв вновь обозначил новые меры, касающиеся социальной защиты населения. Теперь мы, пожилые люди, вновь можем приобретать авиа- и железнодорожные билеты с 50-процентной скидкой, как и лица с инвалидностью, а также получающие пособия. Для нас это существенная поддержка, у нас появилась возможность чаще путешествовать по стране, выезжать на лечение и отдых в разные города Узбекистана, встречаться с родственниками.

Пять триллионов сумов будет выделено в течение 5 лет на возведение детских садов, школ и медицинских учреждений. Это не только охват образованием тысячи ребят, создание условий для оказания медицинской помощи в городах и аулах, но и дополнительные рабочие места, что для республики не менее важно. Мы, представители старшего поколения спокойны за будущее своих внуков и правнуков. Им жить в свободной стране, где каждый из них обязательно найдет свое место под солнцем, реализует свои знания и опыт.

Адилбай Есбергенов,

пенсионер.

Страницу подготовила Алена Аминова