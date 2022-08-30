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Общество

БУДЕТ ЗАПУЩЕНА ЭЛЕКТРОННАЯ ВЫДАЧА ДОВЕРЕННОСТЕЙ

На Едином портале интерактивных государственных услуг (my.gov.uz) будет запущена электронная выдача доверенностей на управление автотранспортным средством.

Процедурой можно будет воспользоваться с 1 сентября 2022 года, при этом не требуется оформлять нотариальное заверение. Сотрудники ДПС будут проверять ее в электронном виде.

Государственная пошлина за получение электронной доверенности взимается в следующих процентах по отношению к государственной пошлине, установленной за нотариальное оформление доверенности (трехкратный размер БРВ — 900 тысяч сумов):

- на срок до одного месяца — 10 процентов от БРВ в трехкратном размере (90 тысяч сумов);

- на срок до шести месяцев — 50 процентов (450 тысяч сумов);

- на срок до трех лет — 100 процентов (900 тысяч сумов).

Ш.Неъматов,

УзА.