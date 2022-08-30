Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 07:02:11, 30.08.2022
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"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Общество

МОЛОДЕЖЬ МАХАЛЛИ СОРЕВНОВАЛАСЬ В КИБЕРСПОРТЕ

Каракалпакским республиканским отделением Благотворительного общественного фонда «Махалла» совместно с центром «Dark Net Nukus» проведен турнир по киберспорту.

В турнире, направленном на организацию  содержательного  досуга махаллинской молодежи, поддержку ее навыков в сфере IT, приняли участие 4 команды из Нукуса.

По итогам соревнований первое место заняла команда молодежи из махалли «Жууазши». 

Победителям и активным участникам турнира были вручены памятные подарки благотворительного общественного фонда «Махалла». 

Д.Абибуллаев,

УзА.

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Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
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