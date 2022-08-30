МОЛОДЕЖЬ МАХАЛЛИ СОРЕВНОВАЛАСЬ В КИБЕРСПОРТЕ
Каракалпакским республиканским отделением Благотворительного общественного фонда «Махалла» совместно с центром «Dark Net Nukus» проведен турнир по киберспорту.
В турнире, направленном на организацию содержательного досуга махаллинской молодежи, поддержку ее навыков в сфере IT, приняли участие 4 команды из Нукуса.
По итогам соревнований первое место заняла команда молодежи из махалли «Жууазши».
Победителям и активным участникам турнира были вручены памятные подарки благотворительного общественного фонда «Махалла».
Д.Абибуллаев,
УзА.