"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА" Общество МОЛОДЕЖЬ МАХАЛЛИ СОРЕВНОВАЛАСЬ В КИБЕРСПОРТЕ Каракалпакским республиканским отделением Благотворительного общественного фонда «Махалла» совместно с центром «Dark Net Nukus» проведен турнир по киберспорту. В турнире, направленном на организацию содержательного досуга махаллинской молодежи, поддержку ее навыков в сфере IT, приняли участие 4 команды из Нукуса. По итогам соревнований первое место заняла команда молодежи из махалли «Жууазши». Победителям и активным участникам турнира были вручены памятные подарки благотворительного общественного фонда «Махалла». Д.Абибуллаев, УзА. Сәне: 30.08.2022 06:56:02 1 мәрте оқылды