Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 07:02:05, 30.08.2022
Биринши бет
Дағазалар
Кириў
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Государственная молодежная политика — в действии

ФОРУМ МОЛОДЫХ ИСТОРИКОВ

В целях дальнейшего совершенствования опыта и знаний молодых историков Институтом истории Академии наук Узбекистана и Агентством по делам молодежи в Молодежном центре отдыха Бостанлыкского района Ташкентской области недавно были организованы Первые летние чтения молодых историков Узбекистана.

В них приняли участие известные профессоры-историки, молодые ученые, базовые докторанты.

От Каракалпакстана в форуме историков приняли участие базовый докторант Нукусского государственного педагогического института Эъзозахон Кучкарова, магистрант этого же института Сагатдин Аширбаев, младший научный сотрудник Каракалпакского Научно-исследовательского института гуманитарных наук Каракалпакского отделения АН Республики Узбекистан Утебай Кенесбаев.

На церемонии закрытия чтений молодых историков с пожеланиями успехов участникам выступил директор Института истории Академии наук Узбекистана, доктор исторических наук, профессор Азамат Зиё.

— В эти дни мы, участвуя в содержательных мастер-классах наших уважаемых наставников, обрели большой опыт, —делится впечатлениями У.Кенесбаев. — Мы надеемся, что следующие чтения пройдут уже в более расширенном, международном масштабе.

Всем участникам чтений вручены специальные сертификаты.

ККИА

1 мәрте оқылды
Излеў


Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар
Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF