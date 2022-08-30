"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Государственная молодежная политика — в действии

ФОРУМ МОЛОДЫХ ИСТОРИКОВ

В целях дальнейшего совершенствования опыта и знаний молодых историков Институтом истории Академии наук Узбекистана и Агентством по делам молодежи в Молодежном центре отдыха Бостанлыкского района Ташкентской области недавно были организованы Первые летние чтения молодых историков Узбекистана.

В них приняли участие известные профессоры-историки, молодые ученые, базовые докторанты.

От Каракалпакстана в форуме историков приняли участие базовый докторант Нукусского государственного педагогического института Эъзозахон Кучкарова, магистрант этого же института Сагатдин Аширбаев, младший научный сотрудник Каракалпакского Научно-исследовательского института гуманитарных наук Каракалпакского отделения АН Республики Узбекистан Утебай Кенесбаев.

На церемонии закрытия чтений молодых историков с пожеланиями успехов участникам выступил директор Института истории Академии наук Узбекистана, доктор исторических наук, профессор Азамат Зиё.

— В эти дни мы, участвуя в содержательных мастер-классах наших уважаемых наставников, обрели большой опыт, —делится впечатлениями У.Кенесбаев. — Мы надеемся, что следующие чтения пройдут уже в более расширенном, международном масштабе.

Всем участникам чтений вручены специальные сертификаты.

ККИА